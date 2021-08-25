對於一個小時候聞到海邊曝曬後腥羶氣息會反胃、國小時期要特別去上作文班、到現在寫個500字還是要磨整個下午的人來說，不論是專情於鯨豚與海洋攝影，又或者是完成了一本書籍的出版，都是始料未及的事情，搞不好連以前的作文老師都會覺得訝異。

曾經多次被問到「是有特別怎麼樣地去適應海洋嗎？」其實沒有耶，因為鯨豚，踏上了船出海、端起相機學習平衡、套上蛙鞋下水，當然可以說生物觀察、拍照、潛水這些先備技能從大學時期就開始摸索，但後來也就自然而然地套用至海上的環境。

我想，這20多年一路上走來，與其說我去適應海洋，在許多難忘經驗發生的當下，如同我在書中提到收錄虎鯨的叫聲、幼鯨好奇地跑來身邊打轉、跟鯨魚的對到眼、與藍鯨共處於同一片海水之中、甚至是被好奇個體「摸到」這件事情，更多反而是感受到大海接納了我！

為什麼出書？這20年的夢想與堅持？

從沒事就背著相機往山裡跑的大學時期開始，成為「生態攝影工作者」就是埋在我心裡最深處的一粒種子，但誰都說不準「想做的」跟「能做的」這兩條線有沒有機會交疊在一起。就像許多徬徨的大學畢業生一樣，我不知該往那個方向邁進，以及該怎麼走——一路上嘗試了學術研究、修了教育學程、考過領隊導遊、在基金會任行政職——繞了一大圈，也反覆自問了無數次，最終還是決定既然要花時間花資源，當然就要賭在自己最想做的事情上面！

這些年，我邊走邊看邊學習，卻不知道能夠走到何時跟怎樣的程度，就像我第一年去東加時，覺得下次再訪搞不好是多年之後。然而，因為有許多朋友的看見和支持，陸續拿到「農委會林務局」的生態紀錄片補助，拍了《海豚的圈圈》鯨豚紀錄片；「國家藝術文化基金會」的「海外藝遊專案」；「帝亞吉歐Keep Walking夢想資助計畫」等等的協助，讓我稍微站穩了腳步。

也許是身處於自然之中久了，看著環境不同時刻的變化，並想辦法用能力所及的方式，捕捉住當下自己覺得最佳的畫面，成了再理所當然不過的想法，而不太會有一定非要拍到什麼不可的強求心態。

每個人心中都有著屬於自己的那片海，這本書的出版，如果能對那些還在尋找方向，或著是猶豫裹足不前的朋友們，有著些微的影響；不論是思考更多的可能性、更堅定了前行的方向，甚至有了邁出第一步的動力，也就很足夠了！

虎鯨。(圖/《鯨豚記》大塊文化)

為什麼要拍？為什麼會想要從事海洋攝影？

不只別人總是會問，其實，我也常問自己同樣的問題， 尤其是當金錢及時間在無止境地投入後，我的心底也會不時地竄出問號。

對目前的我而言，已經無法分辨從事海洋攝影這件事情，是因為喜歡攝影，還是因為喜歡進入到那深遂的大藍之中。在拍攝過程中，往往需要長時間將自己整個放進大海裡，讓自己能夠用身體去體驗在海洋的波浪或水流與更多隱藏的氛圍，專心面對、仔細觀察拍攝對象。就像每次出海的時候，自己總喜歡站在船艏，低頭望著粼粼波光迅速地往後退去，也感受著海風的吹拂、海浪的韻律。

而攝影這件事情，雖然是發生在瞬間那一刻，可是拍出來的每一張相片，卻是在那一整段時間，我與海洋發生的故事，這樣的過程讓我自己對於環境與生物有著較為深刻的感受並且發生思考。

回到最初的原點，我視我自己跟所拍攝出來的影像是一座橋梁，是最直接把訊息傳遞出去的方法。不論是在演講過程或是聽到別人分享我所拍攝的影像回饋後，我發現許多人對於所身處的環境並不是真的無感，而是在他們過往的生命經驗當中缺乏與環境的互動；又或者是那一篇篇放在架上的生硬報告，當中隱藏著研究者的辛苦與熱情，以及圖、表、數據背後所包含的有趣故事。

如果能透過小小的觀景窗，用自己所按下的快門，用影像把感動分享出去。當人們感受到這些讓人屏息的美麗、生物的真實，或是科學圖、表後面所隱藏的熱情與趣味，就有可能讓他們跨出生命中的第一步，關注我們所身處的環境。當然，最核心的動力，還是因為自己喜歡；整個人完全被眼前的畫面所震懾，享受著那種拍攝時的澎湃悸動與全神貫注，所以才能夠讓人義無反顧地一直往前進吧！

(本文摘自《鯨豚記》/大塊文化)

【內容簡介】

「故事從美麗的台灣花東海域說起， 來到湛藍溫暖的南太平洋東加島國， 海風冷冽的巴塔歌尼亞，甚至是白雪覆蓋的極圈峽灣。

抹香鯨啊、大翅鯨啊、南方露脊鯨與虎鯨，還有家鄉周邊的飛旋海豚和花紋海豚老鄰居……， 這 20 年的旅程，真是很棒的一件事情啊！」

榮獲英國自然史博物館「年度野生動物攝影師大賽」民眾票選大獎、法國「P×3 巴黎國際攝影大賽」金牌、美國「IPA 國際攝影獎」榮譽獎等國際攝影大獎殊榮，台灣首位水下鯨豚攝影師金磊，大學畢業後，來到花蓮成為海上解說志工，開啟他往後 20 年的鯨豚追尋之旅。

從水面上的影像開始，為了熟悉活動於不同海域的鯨豚種類，金磊前往世界各地下水拍攝鯨豚，磨練出深厚的水下拍攝技能與心法。一路追尋，堅持夢想的他，足跡遍及東加王國、日本御藏島、阿根廷巴塔歌尼亞、挪威極圈……，與夢幻如抹香鯨、大翅鯨、南方露脊鯨、藍鯨、虎鯨……近距離接觸，並拍下牠們的美麗身影，其中包括悠游台灣海域近 30 多種的鯨豚紀錄。

全書收錄超過 200 多幅珍貴影像，《鯨豚記》一書可說是金磊 20 多年拍攝經驗的一次反芻， 是他之於海洋，之於鯨豚，之於攝影的一趟「英雄之旅」。

這些年的旅程，金磊從拍攝鯨豚中認識自己，享受過在水中與鯨豚共游的震撼奇妙感，突破了恐懼、沮喪、撞牆的內心爭戰，更體悟到自己與自然之間的關係。透過過往生命歷程的反思，他在書中娓娓道出一張張令人驚奇影像的背後故事，那一段段的海洋冒險，難忘的神奇旅程，亦是他為邁入第 30 個鯨豚拍攝生涯所做的一次深度回顧。

這是一本關於鯨豚、關於海洋、關於自然生態，以及一位攝影師自我實現的精采有趣故事！

【作者簡介】金磊 Ray Chin

自由生態攝影與環境教育工作者，從大學時期開始接觸攝影，攝影主題多為自然中的生物與環境；因著喜愛海洋緣故，來到東海岸的花蓮，邂逅神祕的鯨豚，為之著迷，落腳在花蓮並擔任「黑潮海洋文教基金會」解說、研究志工，投身環境教育領域，並深入海洋生態資源調查工作。超過 20 年的海洋生態攝影經歷，從水面上的影像，到近年來探訪世界各地的水下畫面，以及台灣海域的相關紀錄。期望能夠透過所拍攝的作品，讓更多的朋友開始認識環繞在我們周圍的藍色大洋。

展覽

2019 年 國立中正紀念堂《魚裳：熱情洋藝》特展

2019 年 國立自然科學博物館《拍岸鯨奇》特展

2019 年 DIGI WAVE 2109《大海裡的迴旋踢科技×海洋》

2019 年 Canon 海洋鯨豚攝影展

2021 年 SKM PHOTO 新光三越國際攝影聯展《緯度間的噴氣聲》

2021 年 Tittot 琉園特展《鯨天‧明天》

獎項

2017 年 53th Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award | 年度野生動物攝影師大賽民眾票選大獎

2017 年 P×3 Prix de la Photographie Paris – Gold Award | P×3 法國巴黎國際攝影大賽金牌

2020 年 International Photography Awards – Nature-Underwater –Honorable Mention | 美國 IPA 國際攝影獎榮譽獎

作品

2008 年 《後山鯨書》攝影作者

2010 年 《海豚的圈圈》鯨豚紀錄片導演

2011 年 《作家與海》攝影作者

2013 年 《台灣常見 21 種鯨豚圖鑑》攝影作者

2019 年 《黑潮島航》共同攝影

2021 年 《男人與他的海》紀錄片演出