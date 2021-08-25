疫情衝擊全球產業經濟下，尤其在表演產業上應如何兼顧防疫及臨場感？國內以音樂劇為發展核心的華文音樂劇公司，嘗試導入VR虛擬實境進行表演內容開發，透過VR技術呈現表演新型態，打造觀眾與表演的零距離沈浸感，將5G VR應用提升到更創新的領域。

華文音樂劇董事長郭柏毅表示，近年國際現場表演產業漸朝數位表演內容發展，像是迪士尼音樂劇《獅子王》（The Lion King）、《阿拉丁》（Aladdin）等皆以VR重現精彩演出片段，太陽劇團（Cirque du Soleil）亦發表過多部VR沈浸式表演秀，劇場跨入數位內容產製，正快速發生，台灣亦需跟上轉變腳步。

郭柏毅指出，目前國內的數位表演內容領域尚處初探階段，華文音樂劇公司整合音樂、表演、娛樂、科技相關領域人才，以國際化為發展方向，發掘及投製文化內容，並結合科技運用，發展音樂劇IP。同時，華文音樂劇掌握跨領域創作人才與VR尖端技術，開發結合「虛擬實境VR」的音樂劇VR體驗作品；而在技術方面，從立體VR攝影機的運用、拍攝時的即時監看系統、以及拍攝後的自動解碼運算服務、到劇院系統等，皆與合作夥伴共同探討建構，進而完善科技表演內容產製模式。

隨著VR/ AR市場需求增加、以及預計蘋果（Apple）將推出相關裝置，也促使商業應用與消費需求增加，藉由 5G 通訊大容量、 超高速、低延遲的特性，強化超高畫質 4K/8K、AVMR 以及智慧互動展演與推廣應用，推動超高畫質的創新內容產製，將全面加速未來內容體驗的發展。

此外，在後疫情時代，面對跨領域人才的高度需求，華文音樂劇也積極進行人才佈局，目前已著手建置「華文音樂劇孵化平台」與跨域人才養成計畫，以徵集音樂劇前期創作為目標，並投入資源進行商業轉化、演出經紀與IP跨領域延伸；華文音樂劇已與國立臺灣師範大學、華岡藝術學校、明新科技大學等校建立產學合作，整合人才庫，期帶動更多文化內容走向國際。

透過科技的結合，為消費者打造多元的沉浸式體驗，將觀眾從現實帶入表演虛擬世界，不僅提供豐富多彩的表演實境，更開啟未來表演藝術內容的創新想像空間。