有些女人不會被歲月擊垮，年齡增長反而讓她顯得更吸引人，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙魚座、獅子座、雙子座的女人年紀越大看起來越美，她們年輕時在人群中或許沒那麼亮眼，隨著年齡增長越來越有魅力，成為令人無法忽視的存在。

▍1.雙魚座

雙魚女性格很溫柔，而且很喜歡充實自我，氣質非常優雅，年輕時在人群中可能沒那麼顯眼，隨著年齡增長，累積越來越豐富的內涵，整個人散發著令人無法忽視的吸引力，在周遭的人年老珠黃後，更加凸顯她們的優點。另外，雙魚女無論到了幾歲都能保有自然不做作的少女心，顯得非常討喜，年齡越大越有魅力。

▍2.獅子座

獅子女很愛面子，因此對自己的要求很高，從年輕時就很努力保養，也捨得花錢投資自己，無論是維持年輕的狀態，或是增進自己的專業能力，灑錢完全不手軟，就算年紀增長，從她們的外表完全看不出真實年齡，獅子女不但凍齡，又因為具有實力而展現充滿自信的氣勢，她們年齡越大顯得越高貴典雅，讓人完全移不開目光。

▍3.雙子座

雙子女年輕時很古靈精怪，腦筋靈活，常常會想到許多鬼點子，她們性格有點幼稚，有時會顯得太過浮躁，隨著年齡增長，她們越來越知道如何展現自己的魅力，又能收斂自己的孩子氣，同時又能保有年輕的心態，因為擁有赤子之心，她們的外表很不顯老，同時又因為豐富的閱歷，讓她們更有內涵，呈現更有深度的魅力，周遭的人很難不被吸引。