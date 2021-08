【長達3000光年的突出物】

銀河系的旋臂所形成的形狀比過去認識到的還要複雜很多,天文學家在我們星系中發現一條完整旋臂的不久後,又在這些巨大的恆星河流中發現了一條「斷裂」形狀的物體,這個長達3000光年的突出物,看起來就像從嚴重骨折的肢體中所伸出的骨頭。

在《天文學和天體物理學》雜誌的報導中,天文學家們透露,這個「碎片」是我們在銀河系中發現的第一個主要結構,其角度與旋臂上的角度非常不同,但它是許多著名星雲的宿主,也包括了鷹星雲。

天文學家在銀河系的一個旋臂上發現了長達3000光年的突出物。(圖/iflscience)

【繪製星系旋臂非常困難】

螺旋星系面朝地球排列,向我們詳細揭露了它們的結構,近60年來,我們知道我們自己的星系有各種類似不同的形式,但由於我們被困在裡頭當中,所以主要特徵都被塵埃雲所掩蓋,因此科學家要計算出銀河系旋臂的確切位置就變得非常困難,且我們星系中的大多數物體都不適合用地面儀器進行精確的距離測量,這使得繪製星系旋臂也令人沮喪地不精確。

【以近60度的角度突出】

許多業餘和專業的天文學家都花了很多時間在觀察這其中可能存在的細節,卻沒有意識到這種特殊旋臂的存在。早在20世紀50年代,天文學家當時也對這些星雲的距離測量不夠精確,但這也讓天文學家因禍得福注意到了人馬臂的存在,因此也就注意到了銀河系的螺旋結構。

「旋臂的一個關鍵特性是它們繞星系的緊密程度。」加州理工學院的作者邁克爾·庫恩博士在一份聲明中說:「正圓的俯仰角為0,人馬主臂估計俯仰角為12度,我們檢查的結構確實以近60度的角度突出。」

這次的發現是史匹哲太空望遠鏡的成果,該望遠鏡在這一區域發現了超過10萬顆非常年輕且被隱藏起來的恆星,史匹哲太空望遠鏡在去年退役之前就一直在使用紅外線設備,這使得它能夠收集通過塵埃雲的可見光來發現更多新奇的事件。

圖片來源:iflscience

