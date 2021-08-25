【焦點一｜Google 新廣告追蹤技術 FLoC 結束首輪測試，將棄用「同類群組」改採「主題標籤」？】

廣告世界將迎來沒有第三方 Cookie 的時代——這早已不是新鮮事。自 Google 於 2020 年宣布將逐步淘汰瀏覽器中的第三方 Cookie 後，數位廣告界便不乏相關討論，代理商、發佈商更是焦慮萬分，紛紛尋求新時代的餅乾替代方案；對此，Google 則推出自家的新追蹤技術「隱私沙盒（Privacy Sandbox）」加以因應。由於業界尚需時間來思索解決之道，加上 Google 隱私沙盒的早期測試尚未周延，Google 在今年六月宣布將推遲第三方 Cookie 的退場時限，由原本的 2022 年延後至 2024 年。

Google 新廣告追蹤技術轉彎？（圖片來源：Google Blog）

七月底，Google 隱私沙盒中的重要一環「FLoC 同類群組聯合學習模型」完成早期測試；Google 內部正在收集相關回饋以進行迭代與更新。對此，Google Chrome 中協助研發隱私沙盒的核心工程師 Josh Karlin 表示，FLoC 基於「群組興趣」給定用戶 ID 的方法，引起了一些爭議，除了同類群組的追蹤與分群機制不夠透明；其中關於「變相侵犯隱私」、「群組可能遭破解並用於識別單一用戶」的擔憂也時有所聞。基於此，Google 正在考慮往「網站主題標籤」的方向前進；亦即，為每個網站貼上主題標籤，而用戶基於網站瀏覽，身上將帶有主題標籤（但無法辨識具體的網站與內容）。

雖然一切尚不明確、仍待證實，但 Karlin 提及，採用主題標籤的方式將可以讓廣告商、技術商和發佈商更容易暸解這項廣告技術，以及其定位的方式；另一方面，比起同類群組在分類數量與定義上的不確定性，主題標籤將採用美國互動廣告協會（IAB）所發佈的列表，讓標籤更佳標準化、容易理解與運用；人們也可以透過設定，選擇要新增或移除某些自己被配給的主題。

IETF111-PEARG-20210726-1900(Josh Karlin 的說明，請見影片 1:32:10 處)

【焦點二｜在虛擬世界中一起辦公！Facebook 推 Horizon Workrooms，朝「元宇宙」邁向一步】

當瘟疫成為常態、遠距辦公成為主流，人們如何透過科技，更加緊密地連結在一起？ Facebook 正在透過旗下 VR 頭戴裝置「Oculus Quest」所推出的新應用程式「Horizon Workrooms」，將辦公室搬到 VR 的世界。七月底，臉書 AR 與 VR 副總裁公開表示，集團將投入「MetaVerse」研究，創辦人祖克伯亦在接受採訪時表示，如果進展順利，「可望在五年內讓臉書從原本的社群媒體平台，轉型為 MetaVerse 企業」。而所謂 MetaVerse 指的是，應用 VR、AR 所建構，多人共存的擬真世界。

近期，Facebook 執行長祖克柏在虛擬世界中舉辦了一場新聞發佈會，邀請部分記者體驗 Oculus Quest 新應用程式「Horizon Workrooms」的公開測試版。Horizon Workrooms 提供人們一起辦公的 VR 體驗，在虛擬會議室中，可供 16 位頭戴 Oculus 裝置的成員加入；另外，還可容納額外 34 位無配戴裝置的使用者透過視訊影音方式加入。人物的形象擬真之外，表情也會隨著真實世界一同改變，實現身臨其境的虛擬體驗。

Facebook 推 Horizon Workrooms，邁出「元宇宙」第一步。（圖片來源：The Verge）

據與會記者 Alex Heath 報導，目前進入 Workrooms 的步驟非常繁瑣，需要先透過瀏覽器創建一個新的 Workrooms 帳戶、在 Oculus 頭戴裝置中下載 Workrooms 應用程式，並且於瀏覽器中輸入 Oculus 的裝置代碼以和 Workrooms 帳號進行配對。Workrooms 中的一些功能——例如桌上放置的個人繪圖板以及辦公室中的巨大白板，感覺更像是噱頭——而非真正有用的道具；此外，會議期間多次出現聲音中斷或螢幕亂碼，頭戴裝置的動作追蹤也並不完美：有一次，祖克柏不得不離開並重新加入房間，因為他說話時，他的虛擬化身嘴巴根本沒在動。

Horizon Workrooms 帶來更有沈浸感的體驗。（圖片來源：The Verge）

值得嘉許的是，Workrooms 確實帶來更有沈浸感的體驗，與會者的聲音就像是從其在虛擬世界中的位置所發出，成員之間的互動與交流也更為真實。據祖克柏說法，這半年來，Facebook 內部持續透過 Workrooms 來進行會議，「你可以真正感受到他人的存在，這是一種手機與電腦程式無法帶來的社交體驗。」

【焦點三｜不讓 TikTok 專美於前！Facebook App 加入 Reels、Instagram 探索短影音更方便】

繼下載量突破三十億，成為首個達到此成績的非 Facebook 家族應用程式，TikTok 七月全球下載量再度拔得頭籌！隨著 TikTok 市佔率持續攀升，Facebook、YouTube、Snapchat 等社群平台也正在大力發展自家的短影音功能，除了 YouTube Short 於七月正式開放全球用戶使用外，Facebook 也正在測試將 Instagram Reels 融入臉書主應用程式，未來，用戶在 Facebook 和 Instagram 中都可以瀏覽 Reels 影片，而 Instagram 用戶也可將 Reels 創作同步發佈於 Facebook 上頭。

Facebook 正在測試將 Instagram Reels 融入臉書主應用程式。（圖片來源：Facebook）

而在 Instagram APP 中，近期官方也為了讓用戶更方便探索、搜尋 Reels 影音，於搜尋列中推出新的籤頁「Audio」。用戶可以於頁籤中輸入歌手或歌曲，並點選搜尋結果，以發現使用同一首歌曲的 Reels 創作。透過這樣的功能，讓用戶輕鬆透過音樂來觀察社群趨勢以及發想創作靈感。

【焦點四｜亞馬遜搶佔聲音市場，跟隨 Spotify 腳步拉攏 Podcast 巨頭創作者】

根據調研公司 Edison Research 和 Triton Digital 數據指出，每週收聽 Podcast 的美國用戶已在五年內翻倍成長，從 2016 年的 3500 萬，增加到今年的 8000 萬。聲音市場高速成長下，除了 Apple、Spotify 等老牌 Podcast 平台推出訂閱制以營利外，聲音廣告的潛力更是不可小覷。

電商巨頭 Amazon 看準商機，早在去年九月，便宣布旗下串流音樂服務 Amazon Music 將加入 Podcast 戰局，計畫上架萬檔 Podcast 節目，包含席捲美國的犯罪劇 《Serial》，以及 Crooked Media 製作的政治節目《Pod Save America》等；去年底，亞馬遜更以三億美元收購新創 Podcast 製作公司 Wondery，可見其野心。Wondery 除了製作《Dr. Death 》、《Bunga Bunga》等熱門節目外，更經營著 Podcast 廣告網絡，為將近 100 個節目販售廣告，累積 800 萬聽眾。

亞馬遜搶佔聲音市場，拉攏 Podcast 巨頭創作者。（圖片來源：Social Media Today）

正如亞馬遜音樂事業負責人 Steve Boom 所說：「要成為 Podcast 廣告市場的參與者，我們需要擁有智財產權的擁有者。」為此，亞馬遜不僅大動作收購 Wondery，近期也開始和熱門創作者洽談節目獨家發行權，例如由演員 Will Arnett、Jason Bateman 和 Sean Hayes 共同主持的節目《SmartLess》。據知情人士透露，SmartLess 的平均每月下載量為 700 萬至 1000 萬次；在與亞馬遜合作之前，它每年的廣告收入約為 600 萬至 700 萬美元。