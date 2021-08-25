你是不是也有搭公車被偷看手機螢幕的經驗呢？

在這個資訊爆炸的時代個人隱私非常重要，不過即便手機、平板等裝置設有安全性辨識能防止外人使用，在「物理上」仍然難防從旁側來的討厭眼光，，這時候許多人都會選擇裝上防窺貼來防禦這些討厭鬼。不過裝上防窺貼雖然是保護隱私最簡單的解法，卻會延伸出其他困擾使得優點被遮蓋住。

【開箱安裝】

這次開箱的 NAUGHTY GHOST 頑皮鬼防窺片系列是 MIT 台灣本土品牌，除了有 iPhone、iPad 和 MacBook 蘋果產品線，也支援一般 Windows 筆記型電腦、桌上型螢幕和 Surface，就差在還沒有 Apple Watch 智慧手錶防窺片。

本次筆者將以 12.9 吋的 iPad Pro 2021 M1 為測試機種，藉此展示 NAUGHTY GHOST 頑皮鬼在各種影音表現的極限，並會針對防窺貼常見的問題一同解析。

＊防窺貼常見問題：

螢幕發色對比明顯黯淡不少且有斜紋

無法與他人一起清楚觀看螢幕

貼上去後即固定無法拆卸

增加整體厚度影響攜帶性

防窺片系列的外包裝採用高磅數紙張，雖然不支援完全防水不過潑到一點水只要馬上擦乾都不會滲透進去，可以重複使用。

此外包裝後方設有書封，整體看起來就像是一般辦公文件夾，用不到防窺貼時放進收納夾就可以隨身帶著走，不過 390 x 245mm 的面積偏大些，個人認為這種設計比較適合一般業務性質的人使用，放進公事包就能帶著走。

MacBook 會另外附贈一組四片的無痕貼，iPad 則是預貼在邊框的，此外 iPad 和 MacBook 系列的隨附配件幾乎一樣，都有超細纖維擦拭布、頑皮鬼貼紙及一張說明書，並沒有附上一般酒精棉片乾濕組。

不過只要聯繫頑皮鬼客服每年都有提供兩次配件免費索取的服務，也算很有誠意了。

＊隨附內容物有：

防窺保護貼

超細纖維擦拭布

頑皮鬼貼紙

說明書

無痕貼（僅 MacBook 系列附贈）

頑皮鬼防窺貼採用 LG 原廠防窺膜雙霧面設計，使用時可以防止指紋沾黏的情況發生，同時也能降低螢幕刮傷機率，不過並無內襯緩衝機制因此無法防摔。

iPad 系列防窺貼安裝簡單快速，貼膜新手也能快速上手。（科技狗提供）

iPad 系列防窺貼安裝簡單快速，貼膜新手也能快速上手。

安裝方式非常簡單，只需要撕掉預設在邊框上的膠條再輕輕貼上螢幕即可，非滿版內縮設計貼上去的方式比起傳統手機膜簡單許多，過程也不會產生空隙和氣泡非常服貼，連我這種手殘黨也能快速上手。

iPad 走服貼設計，即便你原先就有先貼一般保護貼也不需要拆掉，直接貼上頑皮鬼防窺片就可達到雙層保護的效用，不過只適用於類紙膜保護貼，若是玻璃保護貼則會因為曲度問題在安裝上較為受限。

此外防窺貼是可以拆卸下來重複使用的，輕輕一扳整片就會起來且不會有折損或殘膠問題，不過畢竟是依靠膠條來固定，用久了難免會有黏性降低的問題，這時候只需要沾濕隨附的擦拭布並擦拭黏貼處，或是使用肥皂輕輕搓洗黏貼處即可恢復不少黏性。

MacBook 防窺片則是倚靠磁吸式吸附在螢幕上，裝卸難易度也更低了，只需要輕輕將防窺片放上螢幕即完成；按住上方磁吸處向下推就能取下重新使用。

防窺片的厚度僅 0.034cm 左右，裝上 iPad Pro 副廠保護套闔起來會再厚一點點，不過是肉眼和體感感受不出來的程度就是了。XD

此外頑皮鬼也有通過 SGS 測試可以阻擋 44.5% 的螢幕藍光，並減少眩光效果，螢幕上有天花板燈具反光都能削弱不少，大幅減低眼睛的負擔，當然螢幕發色多少都會有影響。（影音實測可以參考原文連結）

【使用心得】

NAUGHTY GHOST 頑皮鬼防窺保護貼使用心得。（科技狗提供）

相信有不少人都因為厭倦被偷看螢幕而貼上防窺貼，但因為無法重複使用進而需要長期犧牲螢幕發色，更不用說要和朋友分享螢幕內容或是要自拍時都會被角度侷限住，而頑皮鬼也不例外。

過雖然頑皮鬼防窺片仍須犧牲螢幕，但若你真的要享受影音且不想浪費好螢幕的話，只要將防窺片取下即可避免一切防窺保護貼會造成問題，簡單來說頑皮鬼就是利用隨裝隨用的特性將問題最小化。

但是拆下來每次都要再另外收好就是了，若未來能將防窺片直接收納在機身的話就再好不過啦！（懶人如我 XD）