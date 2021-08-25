每個人的命運大不同，除了靠自身的努力之外，若有好運加持，更能讓自己的後半生過得更順遂，搜狐網命理專欄點名，生肖屬蛇、鼠、龍、馬的人財運最旺盛，加上頭腦聰明、做事俐落，總能在職場中發光發熱，年紀輕輕就能賺進大把金錢，更自帶旺家體質，天生好命。

▍1.生肖蛇

蛇年出生的人天生情商高，無論做人做事都非常圓滑，不會讓人感覺不舒服，若是做生意，可累積好人脈，經常能得到貴人指點，進而獲得成功。等屬蛇的人變有錢之後，也會想提攜身邊的家人及晚輩，從此帶旺家庭、一起進步，可望賺到花不完的錢。

▍2.生肖鼠

鼠年出生的人天生財運旺盛，從小就能展現出驚人的智商，十分聰慧優秀，即使剛出社會，也能憑藉著自己的能力賺到錢，讓全家人跟著沾光。若家庭成員中有屬鼠的人，就不用擔心經濟問題，財富只會越累積越多，非常旺家。

▍3.生肖龍

龍年出生的人命中帶金，從小到大他們的運氣都非常好，受到財神眷顧，偏財運爆棚，只要參加抽獎就有機會中獎，在長大之後，屬龍人的運氣更會進一步加強，靠強大實力成為職場中的大人物，未來會越來越有錢，他們培養出來的後代都是人中龍鳳，擁有大富大貴的命運。

▍4.生肖馬

馬年出生的人非常的有野心，他們從來不願意落於人後，即使家境不好，他們也從來不會自怨自艾，只會透過自己的力量尋求出路，努力讓這個家越過越好。進入9月後，屬馬的人將會登上事業的巔峰，在一個家庭中，若有他們在的話，注定會好運連連。