(圖/業者提供)

昭和電工材料株式會社於2021年3月26日對北京科化新材料科技有限公司提起專利侵權訴訟，以下為昭和電工材料株式會社最新聲明稿全文：

昭和電工材料株式會社（執行董事社長：丸山壽）對北京科化新材料科技有限公司（總經理：盧緒奎，以下稱“科化”）以侵害我公司LED封裝用白色環氧模樹脂相關中國專利在智慧財產權專門法院-北京智慧財產權法院提起侵權訴訟，該專利涉及用於提高LED封裝用白色環氧模樹脂成型時的半導體元件等的電接觸可靠性的技術。

LED因耗電小且壽命長，作為新光源的使用在飛躍式增長，其用途已從個人電腦螢幕以及電視液晶顯示幕背光擴大到照明、汽車頭燈等產品上。昭和電工材料從2010年開始生產銷售LED封裝用白色環氧模樹脂，市場佔有率全球第一（基於銷售額，我公司調查資料顯示），並在LED封裝用白色環氧模樹脂開發領域，2004年首次在日本申請專利，後續在世界各國以及地區申請本領域發明相關專利，並已經在全世界取得140件以上專利，構建全方位的專利保護網。

經我公司分析，科化生產銷售的型號為KH-W-8050的LED封裝用白色環氧模樹脂產品疑似落入我公司中國專利的權利保護範圍，該專利涉及用於提高LED封裝用白色環氧模樹脂成型時的半導體元件等的電接觸可靠性的技術，科化在中國國內生產、許諾銷售或銷售以及使用該產品可能會構成侵害該專利權。因此，我公司對科化生產銷售KH-W-8050型號產品的行為在中國提起訴訟，要求停止其專利侵權行為。

昭和電工材料今後還會繼續通過適時有效地行使智慧財產權相關權利去促進健全的市場發展，並將作為世界頂尖的功能性化學廠家對社會的發展做貢獻。

以 上