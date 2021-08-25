高端疫苗在EUA爭議中開打，有外媒指高端多是年輕人及外國人預約接種，目前尚不清楚究竟有多少外國人施打高端疫苗，不過有外籍人士公開分享，對於接種了高端疫苗感到相當興奮。
台灣於昨（23）日開打高端疫苗，先前打氣似乎不甚理想，導致中央流行疫情指揮中心三度開放民眾預約接種，統計首日共有超過17萬人接種，通報1例非嚴重不良反應，以及1例死亡案例。
民眾打完高端疫苗後的反應令人關注，「日經亞洲」（Nikkei Asia）23日報導，超過100萬登記願意接種高端的民眾中，多數是年輕人及外國人，由於指揮中心並未公布外國人的接種數字及比例，因此難以判斷日經亞洲的說法是否正確。
不過觀察推特上的貼文，確實有在台外籍人士分享接種高端疫苗的經驗，任職於中研院天文及天文物理研究所的合聘博士後研究員齊孝嵐（Alex Teachey）昨日在推特上秀出疫苗黃卡，表示非常興奮接種了台灣國產高端疫苗。
對於為何自願接種高端疫苗，他說對於疫苗的科學有信心，信任台灣的防疫能力，而且相信以長遠利益來看，政府不會推出不安全或無效的疫苗。
他說很多人都因為高端沒完成三期試驗而感到緊張，這代表這些人要求「某些人」站出來注射新疫苗，並且承擔可能的風險，他說這是他可以站出來的時刻。
他說過去一年來看到太多人擔心、害怕疫苗，不過現實是疫情仍延燒、新的變異株出現。
他說每個人都可以選擇想接種的疫苗廠牌，不過對他來說，真正的風險在於沒有接種疫苗。
齊孝嵐後續也指出，接種完後沒有出現副作用。
另外「日經亞洲」也採訪紐西蘭籍男子貝爾（James Bell）接種完高端疫苗的心情，他說許多台灣客戶都相當驚訝他選擇高端，擔心高端疫苗不受國際認可，他說自己並不在意廠牌，只想快點打完，他還形容台灣人像在選購手機一樣挑選疫苗廠牌的狀況相當「怪異」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。