高端疫苗在EUA爭議中開打，有外媒指高端多是年輕人及外國人預約接種，目前尚不清楚究竟有多少外國人施打高端疫苗，不過有外籍人士公開分享，對於接種了高端疫苗感到相當興奮。

新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導台灣於23日開始接種國產高端疫苗。

台灣於昨（23）日開打高端疫苗，先前打氣似乎不甚理想，導致中央流行疫情指揮中心三度開放民眾預約接種，統計首日共有超過17萬人接種，通報1例非嚴重不良反應，以及1例死亡案例。

民眾打完高端疫苗後的反應令人關注，「日經亞洲」（Nikkei Asia）23日報導，超過100萬登記願意接種高端的民眾中，多數是年輕人及外國人，由於指揮中心並未公布外國人的接種數字及比例，因此難以判斷日經亞洲的說法是否正確。

Absolutely thrilled to get my first jab of Taiwan's domestically developed Medigen vaccine today the first day of its release！#Taiwan



今天我很開心因為我有在台灣第一個高端疫苗！#台灣加油 #高端



你喜歡我的口罩嗎？ pic.twitter.com/0sSVhEhTGj — Alex Teachey 齊孝嵐 (@alexteachey) August 23 2021

不過觀察推特上的貼文，確實有在台外籍人士分享接種高端疫苗的經驗，任職於中研院天文及天文物理研究所的合聘博士後研究員齊孝嵐（Alex Teachey）昨日在推特上秀出疫苗黃卡，表示非常興奮接種了台灣國產高端疫苗。

對於為何自願接種高端疫苗，他說對於疫苗的科學有信心，信任台灣的防疫能力，而且相信以長遠利益來看，政府不會推出不安全或無效的疫苗。

他說很多人都因為高端沒完成三期試驗而感到緊張，這代表這些人要求「某些人」站出來注射新疫苗，並且承擔可能的風險，他說這是他可以站出來的時刻。

... many people are saying they are nervous because Medigen has not completed Phase III.



But you know that means you're asking *someone* out there to get injected with a new vaccine and assume whatever risks there may be for you.



To me this is a moment I can step forward. — Alex Teachey 齊孝嵐 (@alexteachey) August 23 2021

他說過去一年來看到太多人擔心、害怕疫苗，不過現實是疫情仍延燒、新的變異株出現。

他說每個人都可以選擇想接種的疫苗廠牌，不過對他來說，真正的風險在於沒有接種疫苗。

I look forward to our lives getting back to normal as we all get vaccinated.



Pick the vaccine you're comfortable with... but for me the real risk is going any longer without vaccination. I'm very happy this day has finally come. — Alex Teachey 齊孝嵐 (@alexteachey) August 23 2021

齊孝嵐後續也指出，接種完後沒有出現副作用。

另外「日經亞洲」也採訪紐西蘭籍男子貝爾（James Bell）接種完高端疫苗的心情，他說許多台灣客戶都相當驚訝他選擇高端，擔心高端疫苗不受國際認可，他說自己並不在意廠牌，只想快點打完，他還形容台灣人像在選購手機一樣挑選疫苗廠牌的狀況相當「怪異」。