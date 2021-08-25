「不純砍頭！」曾有許多風景區路邊攤販常以此為宣傳，吸引民眾下車購買蜂蜜，但真的是純蜂蜜嗎？消費者心中總打問號？食藥署今（24）日預告相關標示草案，業者必須確實標示蜂蜜純度，預計112年7月1日上路，屆時民眾購買蜂蜜就不用擔心純度問題。

台安醫院營養師劉怡里表示，單從蜂蜜外觀及香味，確實很難分辨蜂蜜真偽，以及成分比例。有人建議用力搖晃，如果泡沫消失速度緩慢，即為真，反之則是假蜂蜜，但這並沒有科學根據。

至於顏色深淺，更是難以作為辨識蜂蜜的參考，劉怡里指出，一般來說，所謂的荔枝花蜂蜜顏色較淺，龍眼花蜂蜜則顏色較深，但對於一般民眾來說，難以藉此分辨真假蜂蜜。

食藥署今天預告訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」，依包裝蜂蜜及其糖漿類產品所含蜂蜜含量，規範產品品名標示，以及蜂蜜原料原產地標示，有4大重點：

蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案，自112年7月1日生效，以產製日期為準。（圖／食藥署提供）

1.蜂蜜含量達60%以上者，有添加糖（糖漿）者，品名應標示「加糖蜂蜜」；添加糖（糖漿）以外之其他原料，而未添加糖（糖漿）者，品名應標示如「調製蜂蜜」或「含零零蜂蜜」。

2.蜂蜜含量未達60%，且品名含「蜂蜜（蜜）」字樣者，則品名應完整標示如「蜂蜜（蜜）口味」或「蜂蜜（蜜）風味」。

3.前述產品均應依蜂蜜含量多寡依序標示蜂蜜原料原產地。

4.包裝蜂蜜產品，倘標示「蜂蜜（蜜）」、「100%蜂蜜（蜜）」、「純蜂蜜（蜜）」，應為僅含蜂蜜成分之產品。未添加蜂蜜之包裝糖漿產品，品名不得標示「蜂蜜（蜜）」字樣。

劉怡里提醒，蜂蜜屬於單醣，熱量極高，2湯匙就等於半碗米飯，血糖偏高，及控制體重者應該謹慎食用。

此外，1歲以下幼兒腸胃道發育尚未成熟，不建議飲用蜂蜜水，以減少肉毒桿菌素孢子中毒風險。