類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、發炎性腸道疾病以及乾癬等諸多不同的疾病，都是屬於自體免疫疾病，由於體內負責保護個體抵抗感染、消滅癌細胞等的免疫系統發生問題，將身體的器官當成敵人攻擊，而產生終身疾病。近年來出現生物製劑可有效改善病況，不過費用卻不是人人負擔得起，幸好出現生物相似性藥可緩解這種「經濟毒性」。

●生物製劑改善自體免疫疾病困境 惟「經濟毒性」不容小覷

台大醫院免疫風濕過敏科謝松洲醫師指出，在過去，一旦罹患自體免疫疾病，治療的選項除了類固醇或傳統免疫調節劑外相當有限，除了受限於療效且長期使用下來的副作用也不低，直到生物製劑問世，能有效且精準地針對免疫系統致病機轉如特定細胞激素進行抑制，才使得上述的自體免疫疾病患者得以重拾生活日常。

不過，尖端的科技背後帶來的高昂藥費，對於這些需要長期用到生物製劑的患者，無論健保或是自費都具有相當高的「經濟毒性」。

●生物相似性藥 提供自體免疫疾病高品質且經濟的治療方案

所幸，因著生物相似性藥的問世，保有原開發生物製劑的療效與安全性，同時費用上較為經濟。因為法規上只需要在主管機關核准的特定適應症完成臨床試驗後，結合完整的非臨床試驗數據以證實其具有高度的相似性，主管機關審核之後即可核發相同病理機轉的相關適應症，藉此降低醫療成本，卻仍能兼顧品質。

對於需要長期使用生物製劑來治療的自體免疫患者，生物相似性藥可說是緩解對於健保的「經濟毒性」的良方，其節省下來的健保費用，可讓給付更符合臨床需求，如原先因財務而受限的療程或給付門檻，讓更多患者也能受益於生物製劑療法。

●生物相似性藥普及化 有賴治療經驗交流與累積

近年來生物相似性藥在國內陸續獲得食藥署核准並取得健保給付，謝松洲醫師也提醒，生物相似性藥也是生物製劑，就像新藥上市需要讓臨床醫師累積足夠的治療經驗達到一定門檻，才能有足夠的信心納入常規治療使用。

因此建議藥廠，對於相關醫事從業人員應提供充分的持續教育以增加治療經驗交流，以及給予患者完整的衛教資訊，有助於生物相似性藥的普及。