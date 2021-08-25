攤開聯合國2020年「全球最幸福國家」排行榜，芬蘭以傲視全球的7.89分拔得頭籌。這個遠在地球另一端的千湖國，有著人人稱羨的福利制度、敬老慈幼的文化環境、以人為本的教育體系；在台灣，芬蘭的模式可不可行？

10月19日，《康健》主辦的2021〈高齡國際趨勢論壇〉，將邀請世界知名的高齡創新專家，芬蘭前衛生部長瓦普‧泰帕爾（Vappu Taipale）分享高齡社創經驗，探討芬蘭如何透過期望目標設定、策略選擇和解方，建置出各國都嚮往的高齡理想國，台灣又該如何開始？

今年高齡81歲的瓦普．泰帕爾，不僅有兒童心理學與醫學學位，更是全球高齡權益的知名推動者。60年前，她與同樣關注社會議題的丈夫依卡．泰帕爾（Ikka Taipale），在醫學院考試中相遇；40年後，兩人一同提筆寫下《芬蘭的100個社會創新》。這本著作聞名全球，被譯為超過50種語言，從勞資怎麼協商，到如何培養兒童閱讀能力，包山包海。

●「芬蘭也曾四分五裂」 81歲的她為理想國奮戰

二戰期間，年幼的瓦普．泰帕爾失去父親，由母親和祖父母扶養長大。小小年紀，泰帕爾親眼見證了芬蘭那段滿目瘡痍的歲月。「過去，芬蘭是個非常貧窮、因戰爭而四分五裂的國家，」她說：「以前的芬蘭社會充滿歧異。爭取獨立時，也曾歷經血腥的內戰。」

距今50年前，當時的芬蘭還沒成為模範福利國：養老津貼少得可憐，兒童福利津貼也不怎麼充裕。但泰帕爾說，他們開始得很早，慢慢把福利制度建立起來。她自己數十年來不遺餘力，從衛生部與社會福利部部長，到世衛心理健康促進、疾病預防與政策合作中心，再到國際防止核戰爭醫師協會（IPPNW），期望從芬蘭出發，建立一個永續的世界。

無論幾歲、在體制內或外，不變的是一顆積極改革的心。「看似不可能的挑戰，總令我著迷。舉凡長照、心理健康與世界和平等議題，對我來說，都是不可能的任務。」泰帕爾說：「為了提倡這些事情，我在全球各地奔走，卻樂此不疲。」

瓦普．泰帕爾。(圖片來源／Wiki Commons 康健雜誌提供）

●為老人福祉努力 先創新政府、再創新科技

在泰帕爾任內，芬蘭將「國家社會福利委員會」與「國家健康委員會」合併，成立國家福利與衛生署（STAKES），並從行政機關轉為研究單位。這個決定至關重要，因為STAKES作為研究機構，超然獨立、不因政黨輪替改變，公正客觀地監測芬蘭社會與健康活動。如此一來，朝野多方的所有決策與質詢，都能本於大量數據來作成，避免落入政治口水的無謂紛爭。

從STAKES退休前，泰帕爾借力使力，大幅推動自己重視的「老人福祉科技」。眾多高齡科技在芬蘭落地實現，各式各樣瞄準高齡市場的科技新創，遍地開花。

芬蘭借重老人福祉科技，賦權長者、推動活躍老化。(圖片來源／Unsplash）

芬蘭人均預期壽命高達81.4歲，排全球第21名，比43名的台灣，預期壽命足足多出1歲。根據統計，到了2020年底，芬蘭60歲以上的人口已經突破160萬人，佔總人口將近3成。

「當我們見到這樣的當代風貌，就更相信，老人福祉科技將會飛快發展。」她與夥伴寫道：「很明顯，全球高齡化就代表，有數百萬名老人必須靠自己獨立生活。此時，福祉科技將能帶來不少幫助。」

●退休不應脫離社會 泰帕爾呼籲「賦權長者」

從STAKES卸任後，泰帕爾持續投入她創辦的國際老人福祉科技學會（ISG），並到國際助齡協會（HelpAge）擔任董事會成員，除了積極推廣以長者為核心的科技，也為了促進社會對長者的包容性。

泰帕爾指出，「未來所有攸關高齡的需求，都將不再限於醫療，而是生活的方方面面。」這時，市場就應該提供創新的設計，去滿足這些面向，不僅打開新的商業機會、也解決長者的生活困擾，而這便是社會創新的真締。

「老年人應該被當作社會中活躍的成員才對。但目前在芬蘭，這件事還有努力空間。」她說：「好像一個人只要退休了，就人間蒸發、不再被需要了，也無人傾聽。」她因而呼籲，比如在進行問卷測試時，應該把年齡層再往上拉，「把70～75歲也包括進去，甚至90歲以上的人們。」

社會的創新，就從思維的創新開始。泰帕爾認為，不只芬蘭或台灣，任何國家都應該有這樣的思維。唯有從思維的創新出發，再導入創新的治理措施，才能成功設計出一個適合未來人口生活的世界。