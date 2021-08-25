當尿道發炎時，排尿時會出現刺痛、灼熱感、血尿、頻尿等症狀，其中女性還容易合併有膀胱炎，只要尿道一受感染，很快就會逆行蔓延到膀胱，幾乎都是同時表現了尿道和膀胱的症狀。

患者大多突然感覺小便次數變多，解完又想再解，但每次都只解一點點，甚至要肚子用力才解得出來，下腹常有疼痛或脹感（以上是膀胱炎症狀）。同時，小便時尿道疼痛，且有火辣辣的灼熱感（以上為尿道炎症狀），這就是典型的「急性尿道膀胱炎」。

病患常被這些不適搞得神經質，不敢喝水，結果水喝得愈少，尿液更濃、細菌更孳生，惡性循環下，讓病症更加雪上加霜。

偶爾，尿道膀胱炎可能再往上逆行至腎臟，造成急性腎孟腎炎，這時就會腰痛且發冷發熱，必須住院施打抗生素，否則細菌容易進入血液，有變成菌血症或敗血症之虞。

●亂停藥細菌打不死 遵從醫囑服藥3天可復原

不過，幸好尿道炎多半為急性發炎，「來得快，去得也快」。

洪峻澤說，尿道炎的主要致病原是細菌，所以適當的抗生素治療是必要的。一般只要投以抗生素藥物，再配合「多喝水、少憋尿」，通常大約3天就能復原，值得注意的是，患者不得私自停藥，細菌若沒有一網打盡，殘留的細菌易產生抗藥性。

●5事項跟著做 不再尿道炎

總結引發尿道炎的成因包括有：憋尿、少喝水、抵抗力不足、擅自停藥、不良的衛生習慣等，因此在預防上，洪峻澤提醒，有下列幾項重點：

1、每2～3小時，排尿1次：

多喝水則可增加尿液，稀釋細菌濃度；適時的排尿則可將細菌排出。當水分喝足時，排出的尿液會是「清清如水」，若水分不足，尿液顏色就會呈現深黃色，且味道重，也易起泡沫，這是除了測量排尿量之外，另一個可以了解水分是否補充足夠的觀察點。

在正常情況下，人體每分鐘會排出1c.c.的尿液，膀胱約積尿到200c.c.就會有尿急的感覺，所以建議每隔2～3小時，就要解尿1次，但可千萬不要為了怕罹患尿道炎，一有尿意就馬上跑去解，這樣很可能會導致「神經性頻尿症」，讓膀胱萎縮，解尿愈來愈沒力，過與不及都不好。

2、性行為前後多喝杯水：

女性行房時，肛門的細菌可能會往前帶，因此建議在事前或事後可以多喝一杯水幫助排尿，或者在行房後解尿，如此可避免細菌留存於尿道，達到預防效果；若仍常感染發炎，可以在行房前或後，服用預防性的抗生素，也能避免感染。

3、緊身褲、丁字褲最危險：

夏季天氣炎熱，陰部也容易排汗，若穿著悶熱的緊身衣物，就會使尿道炎的罹患機率大幅增加，尤其近年來許多女性為了維護身材，都會穿著塑身衣或束褲，這類衣物材質通常較為緊、厚，很容易造成陰部悶熱，因此在挑選時，需多注意底部 是否有透氣設計。

此外，被當作性感象徵的丁字褲，不論對於男性還是女性來說，恐怕都將冒著被感染的風險，因為細菌很容易沿著丁字褲細細的線，從肛門口跑到尿道，更遑論有些人甚至不愛穿內褲，這些都是不符合健康、衛生的。

4、如廁後，由前往後擦：

為避免細菌進入尿道，女性如廁後，衛生紙應由前往後的方向擦拭。在發炎期間，容易頻尿，經常會導致擦拭破皮，此時最好改採吸或壓的方式來清潔；而使用衛生棉墊的話，更應特別注意勤加更換，否則容易造成細菌孳生。

5、早晚一杯蔓越莓：

大腸桿菌是引發尿道炎的主要元兇，它會附著在泌尿系統的黏膜表面，造成發炎症狀，目前已有許多醫學研究指出，蔓越莓可以有效幫助預防尿道炎。