波羅的海指數（BDI）持續攀高，散裝輪掀起多頭行情，其中載運鐵礦石、煤炭的海岬型船需求暴增，因此激勵中航近期股價狂漲，在證交所要求下公布自結財報，7 月稅後虧損 1.44 億元，每股虧損 0.73 元。中航表示，本業獲利仍持續成長，7月虧損來自業外短期投資陽明、台航等股票，因7月股價走跌所造成。

散裝航商中航7月合併營收3億元，年增11.36%，但稅後虧損1.44億元，年減736.06%，每股虧損0.73元。

中航上半年每股盈餘5.2元，搶下散裝獲利王，主要因投資股票6月股價大漲而獲利，

隨著7月航運類股回檔，短投的陽明、台航、中櫃、陸海、中菲行等股價於7月大跌，拖累中航7月稅後虧損。

受惠BDI大漲和原物料需求激增，各型散裝船舶日租金都創下11年來新高。中航表示，依目前市場盛況來看，運價有望維持高檔，有利於後續換約表現。海岬型標準船一年長租價格目前已來到2.8～3萬美元。

中航周二（24日）股價亮燈漲停，衝上89.2元，但7月意外虧損，是否衝擊今日股價，在批踢踢股板引發熱烈討論，多數網友回應酸爆，「真的扯 越爛越噴」、「廢到笑」、「愛炒這種公司賠錢活該」、「今天跌停 再往上漲停」、「當然是買賠錢的公司啊 哪有在買獲利爆發的」。

但也有不少網友認為這支主力很強，千萬別不信邪，有人說「基本面就是笑話 只看主力拉不拉」、「主力會讓大家知道，看eps都是屁」、「尊重主力 覺得爛就去空他？」、「上一波就這樣惡嘎 有夠兇 兇到記憶深刻」、「套牢一個多月 靠這個負數變成賺錢 感謝主力」。