大陸湖南衛視《天天向上》當紅主持人錢楓，昨(24日)遭一位化名小藝的90後女藝人在網上控訴2019年被他下藥性侵，甚至公開自己渾身癱軟、無意識被對方拖行進房的監視器畫面，引爆陸網熱議，錢楓也被電視台緊急暫停一切工作，直到調查結果出來為止。隨後上海市長寧公安分局也公布相關查核結果，稱2019年2月15號警方接獲肖姓女子（小藝）報案，認為現有證據不能證明存在強姦犯罪事實，因此在3月15號做出不予立案決定，肖女未提出異議並簽字確認，之後也未申請覆議。

上海市長寧公安分局昨日深夜透過微博公布錢楓性侵案在2019年的調查結果，表示長寧警方接獲肖女報案稱於2019年2月14日晚與錢楓等朋友聚餐飲酒唱歌後，在錢某住處遭其強姦，警方即依法受理。鑒於案件複雜性，成立了由刑偵、法制等部門組成的專案組，並商請檢察機關提前介入調查。

錢楓2019年被小藝報案指控性侵，警方調查後，因證據不足不予立案。(取自警民直通車_長寧微博)

專案組第一時間開展了全面調查取證工作：為報案人開具驗傷單進行身體檢查；對案發現場進行細緻勘查提取雙方相關生物檢材並進行司法鑑定；對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、社區保安等開展調查取證；調取案發地周邊場所影片資料等。專案組綜合證據情況認為，現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。

2019年3月15日，長寧警方依法作出不予立案決定將《不予立案通知書》直接送達肖女，並告知其可在收到通知書之日起7日內向公安機關申請覆議。肖女未提出異議並簽字確認，之後也未申請覆議。

對此網友看法兩極，「我看了聊天記錄後也不覺得是強姦，還和人討論了一下如果這都算的話，男藝人以後別談戀愛上床了，一旦要分手，隨便來一個就是強姦」、「大家是不知道強姦取證有多難嗎？這也不代表女方說的是假的啊」、「總結一下就是19年女的就報案了，警方查了一圈因為證據不足以判定強姦，所以給她了個不予立案書，同時告訴她可以覆議，但是她沒有。現在要有新證據可以繼續往下查over」。

小藝也在第一篇控訴遭錢楓性侵的文章中提到，她在第二天醒來發現自己全身赤裸躺在陌生床上，還遭同樣也沒穿衣服的錢楓安慰：「别怕，我戴了安全套。」整個人都傻了。隨後她回到家哭著洗澡，發現身上有傷痕，網友也推測小藝應該是把錢楓殘留在她身上的證據一起都洗掉了，導致證據不足無法立案。