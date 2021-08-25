艾瑪在推特詢問一則簡單數學算式，未料答案竟分為兩大派，不少人連正確答站都算錯。(圖／twitter)

先乘除後加減是最基本的數學概念，但不少人出社會後似乎連這最基本的都忘光了。一名網友在推特PO出算式「50+50-25x0+2+2」詢問答案是多少，未料超過2萬名世界各地網友留言，還出現4和104兩派，讓人傻眼。

網友艾瑪(Emma Jenner)在自己推特上PO文「50+50-25x0+2+2=？」，要大家放下計算機，用自己的頭腦去算答案，雖然不少人給出正確答案的104，但也有超過千名網友認為答案是4。

算出正確答案104的網友看到結果後傻眼，開酸「算出4的人腦袋是裝什麼」、「你們國小數學老師在哭泣了」、「怎麼會連先乘除後加減都不知道」、「先乘除，25x0就是0，所以50+50+2+2就是104啊，有這麼難懂嗎」、「我知道畢業後很多人就不會微積分了，但竟然連基本算式都會忘記...」。

給出答案4的人則不甘示弱，反嗆「我從左邊算到右邊就是4沒錯啊，什麼時候數學公式變了」、「50+50-25x0還是0，所以2+2=4啊」、「算出104的都是小屁孩吧」、「沒有括號不是就是直式算下來嗎，答案4哪裡有錯」。

原PO對於算出4的人數超過千人也相當傻眼，在底下無奈留言：「算出4的朋友們，希望你們先去了解什麼叫做先乘除後加減」。