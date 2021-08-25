受到少子化減班衝擊影響，教育部同意各校可保留8％的教師員額不開缺，但教育局盤點各國中教師員額控管率達12.95％，高於教育部規定。市議員王立任等24日質疑，學校是否缺額以從5年內入學的學生數及退休教師數估算，教育局應負責把關，不能任憑學校超額遇缺不補。教育局長楊振昇說，將會加強督導改進。

市議員李中說，各國高中近年來代理代課教師數遽增，學校明明有缺額卻不開缺補足，各校遇缺不補的理由多是擔心減班出現超額教師；台中市人口穩定發展，近年來已很少學校減班，甚至代課教師一代就是4、5年，或是在各校流浪代課，教育局應督導改善讓準教師有更有機會服務。

陳廷秀指出，學校遇缺不補是一種保護老師的機制，為讓大家有工作、避免減班出現超額老師才會有「遇缺不補」情況，教育局仍應負責加以把關。江肇國等人認為，教育部既已明訂員額管控額度為8％，教育局就應嚴格把關，不能任由學校缺額不開不辦教甄。

教育局長楊振昇強調，近年來國小學生數略有增加，但國中學生確實出現少子化，加上年金改革退休教師比以前要來的少，盤點目前學校教師員額數，國小控管數為8.9％ ，國中則達12.95％，比例確實過於偏高，教育局將會加強檢核各校開缺的情況，並將進一步盤點檢討改進。