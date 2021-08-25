金剛于此貼心準備護具給後輩們。（采昌提供）

電影《鬼門》描述1990年，一間修煉院發生集體殺人事件，之後一位流淌巫師血液的心靈研究所所長，和一群好奇心強烈的大學生涉足其中，並展開極度恐怖的撞鬼歷程，將帶給觀眾驚險刺激的恐怖體驗。該片特別選在廢棄建築中實景拍攝，極大地增強空間所帶來的陰涼與恐懼感。導演沈德根直呼：「選擇廢棄建築作為拍攝場地，真的無法用言語來形容，實際上去那邊一看，真是淒涼得跟鬼一樣的建築。」不僅場地詭異，更因為該片在12月的寒冬中拍攝，現場氣溫一度降到零下20度以下，不僅汽車發不動，劇組的咖啡車噴嘴，更凍得無法製作咖啡，加上廢棄建築物也沒有電，在無法取暖的環境下拍攝，所有人都必須對抗低溫。這也同時讓許多拍片設備鬧罷工，不僅發電機發不動，攝影機電池也凍結，必須用暖暖包去暖化電池。

男主角金剛于說：「由於是斷水、斷電的廢棄建築，一進去就感到害怕。聽說美術團隊晚上聽到奇怪的聲音，就連壞掉的掛鐘也發出了聲音。」工作人員更透露，離拍攝現場很遠的廁所，也一度傳來莫名其妙的淒涼哭聲，讓工作人員們上廁所或夜間移動時，都得要2人一組才敢移動。他並進一步表示：「金素慧、李政衡、洪珍基3位演員，都在寒冷的天氣中受了不少苦，像是突然被嚇到，或是跑著跑著就摔倒。」他也因此貼心準備護具給他們，充分展現前輩照顧後輩的風範。不僅如此，還分發個人暖爐、暖暖包給工作人員，讓眾人感謝地直呼：「金剛于本身就是一個暖暖包！」不過也因為天氣實在太冷，讓金剛于笑說：「每當演員們休息的時候，我就會跟向日葵一樣跑出去曬太陽。」

對於生平首度演出恐怖片，就獻給了《鬼門》，金剛于也表示：「雖然起步有點晚，但因為是加入很多新嘗試的作品，所以感到欣慰。從劇本開始就很有意思，而且很有緊張感。」尤其今年適逢疫情期間，他先後演出愛情片《今天決定我愛你》、驚悚片《迴憶》及《鬼門》，在如此困難的情況下，他感慨地表示：「演戲是我的職業，也是我的宿命。」更對疫情期間進戲院發表自己的看法：「觀眾過去沒有經歷疫情，現在可能對去電影院看電影產生疑慮，但事實上電影院算是安全的。因為戴口罩且不走動，也不能吃東西與交談，如果觀眾良好地遵守防疫規範，還是可以安心地觀賞許多好電影。」該片25日在台與韓國同步上映。