萊爾富「夏日涼涼節」抽Apple AirPods Pro，市價7990元。（萊爾富提供）

萊爾富「夏日涼涼節」抽Dyson的涼風空氣清淨機，型號TP00，市價2萬500元。（萊爾富提供）

萊爾富「毛寵也要涼爽怡夏」活動，100 Hi點加940元，購CattyMan貓抓抓遊戲麻繩圓床，原價1100元。（萊爾富提供）

萊爾富LINE官方帳號，綁定會員獲得LINE POINTS 10點。（萊爾富提供）

掃描萊爾富LINE官方帳號Qrcode，輕鬆加入會員。（萊爾富提供）

隨著疫情趨緩，全台各級學校將於9月陸續開學，萊爾富鎖定開學季的小家電及消暑商機，推出會員限定「夏日涼涼節」活動，即起至9月7日，來店購物單筆消費滿100元（不含特定項目），天天都抽家電好禮，獎品包括Dyson 涼風空氣清淨機、Dyson 無線吸塵器、AppleAirPods Pro等，只要用100元就有機會將小家電帶回家。

此外，萊爾富看好會員經濟，為深耕會員，串聯多項優惠活動，及觀察內政部統計，台灣的寵物貓犬數量，在2020年下半年首度超過15歲以下孩童數，在2021年達到295萬隻，尤其養貓族近8年激增2.5倍。推出「毛寵也要涼爽怡夏」點數加價購活動，9月7日前最低4折，Hi點加價109元起，就能將毛小孩們的涼爽遊戲、潔牙棒入手。像是貓抓抓遊戲麻繩圓床（加購價940元）、貓用日式編織單寧風睡窩（加購價1250元），及美國NPIC健納緹頂級保健潔牙棒（加購價139元），約4折即可入手。

另看好中秋商機，9月7日前，萊爾富會員也可用點數加價購購買門市中秋禮盒，最低7.9折。

此外，疫情加速數位轉型，線下及線上互相融合（OMO）是趨勢，據公平會統計，109年連鎖超商來客數，較108年來客數年增1.64億人次，將消費者從實體導入數位通路，透過數據分析提供個人化服務，已成各大企業發展目標。

萊爾富也積極搶攻數位版圖，看好民眾對LINE社群軟體的高度使用性，9月7日前，凡成功綁定Hi-Life的LINE官方帳號會員，可獲得LINE POINTS 10點 （總共10萬名，每名限領1次）， 及10元的滿額購物金；9月30日前，凡新註冊Hi-Life VIP APP會員，可免費獲得現煮或杯裝咖啡、衛生紙、雪糕等好禮多選1。

萊爾富官方LINE帳號：https://pse.is/hilifeCT