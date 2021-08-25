Flash Coffee閃電特調－桂花拿鐵，80元起。（Flash Coffee提供）

Flash Coffee扭蛋機頭獎_限量木盒咖啡。（Flash Coffee提供）

看好台灣年產值近800億台幣的黑金咖啡市場，也是國際連鎖品牌進駐的熱門點，全球有上百家店鋪的新加坡咖啡「Flash Coffee」宣布登台，宣布未來將每周開5家店，來勢洶洶對抗星巴克、本土路易莎等知名品牌。

新加坡潮流新型態連鎖咖啡「Flash Coffee」 於2020年初成立後，主打創新科技與金融背景，在大疫情時代拓展亞洲版圖，目前在新加坡、泰國、印尼等地已有近百家門市，2021下半年也正式進駐台灣，首家門市坐落於商辦密集的行天宮商圈。品牌表示，Flash Coffee善用房地產科技，與消費者匯集移動數據，未來持續鎖定重點商圈，每周要開5間店，一間店約10多坪空間，全採直營模式，不開放加盟，8月30日至9月12日將舉辦買1送1。

「Flash Coffee」 也加碼首周使用APP訂購下單、到店取餐，有機會獲得扭蛋抽獎，最大獎可獲得 Flash Coffee限量木盒咖啡，並請客每天兩杯飲料、整整1個月喝到飽，9月份也將開設第2家信義區永吉店，繼續搶占高度發展潛力的上班族商圈。