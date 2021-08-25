儘管西方國家領袖表示，他們將敦促塔利班（Taliban）在8月31日後仍允許人們離開阿富汗，塔利班今天堅持，所有外國撤離行動必須在31日或之前完成。

塔利班告訴擠進首都喀布爾機場，期盼搭機離去的成千上萬阿富汗人留下來，協助重建他們的國家。

塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid ）在喀布爾記者會表示：「我們保證他們的安全。」

他敦促美國停止將工程師和醫生等「阿富汗專家」帶出國，「這個國家需要他們的專業，他們不應被帶到其他國家」。

穆賈希德表示，塔利班未同意延後8月31日的最後期限，這是和美國達成的撤離協議，塔利班希望所有撤離行動在31日前完成。

美國總統拜登上週說，美軍停留的時間也許會超過這個期限。路透社引述三位美國官員的話說，只要塔利班配合，讓美國完成撤離行動，拜登會遵照五角大廈的建議，在31日前完成撤軍。

兩位要求匿名的美國官員表示，美國日益關切伊斯蘭國好戰分子在喀布爾機場的自殺炸彈攻擊。

穆賈希德表示：「延長期限是美方的片面行動，違反協議，我們希望他們在8月31日前撤離所有外國人，我們不贊成允許阿富汗人離去。」

目前仍不清楚穆賈希德的談話，是否意味塔利班將正式禁止阿富汗人離境。（譯者：陳政一）1100825