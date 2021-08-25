國民黨主席選舉於九月二十五日投票，新任黨主席將帶領全黨與支持者迎接今年底的四大公投、二○二二年九合一地方大選，以及二○二四年總統暨立委選舉等重大挑戰，責任備極艱鉅。

然而，做為最大反對黨的黨魁選舉，卻並沒有得到支持者，乃至社會應有的關注。由於外界不重視這場選舉，無法形成外部壓力督促改革，內部的較勁宛如茶壺裡的小沸騰，只能滿足黨員自嗨，無法得到大眾的認同與感動。

民進黨執政敗德失能，民怨四起，今年底四大公投及明年九合一地方大選，國民黨應能獲得不錯的成績，但二○二四年的總統大選，很可能如二○二○年般「先盛後衰」，最後一切白搭。道理很簡單，地方選舉可以靠執政黨執政失敗而翻盤勝選，中央大位卻必須提出明確的主張、博得民眾的信賴，才能夠當選。

兩岸的政策路線，無論是選戰中，乃至執政後都無法迴避。當前兩岸關係失敗，官方斷絕對話互不往來，民間相互仇視誤解，兵凶戰危更使台灣成為全球潛在最危險的地區，這主要是民進黨一味抗中反中、過度親美所造成，這正是國民黨主席參選人應對外強力說明，並宣示未來如何明確改革的重要方向。

歷經二○二○年大選的慘敗，加上美中戰略性對抗，以及民進黨操作反中的衝擊下，國民黨似乎變得「恐共」又「懼紅」，只要提到兩岸議題，不自覺就退縮保守、能躲就閃。但國民黨和自己的歷史切割得掉嗎？台灣不需要一個與民進黨不同路線，主張兩岸和平的政黨嗎？兩大政黨一致主張兩岸分離，對台灣的安全有好處嗎？

國民黨曾是兩岸破冰的主導方，解除戒嚴、廢止《動員戡亂時期臨時條款》後，先在一九九一年制定《國統綱領》，隨即在一九九二年和大陸達成兩岸關係諒解性的共識，後冠上「九二共識」之稱，一九九三年順利舉行「辜汪會談」，搭起官方交流平台，為兩岸交流開創新頁。在九二共識基礎上，才有扁政府的小三通與馬政府的大三通，以及其後簽署的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），使台灣經濟持續繁榮，這是國民黨一段輝煌的歷史。

如今時移勢轉，台海戰爭風險已成為不可逃避的事實。為了兩岸人民好，台灣不能只有一種「反中唯獨」的政黨，應該有另一個政黨來推動兩岸理性對話，讓台灣的未來有更多元選擇。這個願景，是國民黨主席應該承擔的挑戰！

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