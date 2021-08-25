33歲的郭雪芙，今年3月轟轟烈烈地發單身聲明，等同宣告與孫其君切了，但才過了5個月，女神的桃花似乎已經降臨。本刊觀察，她與24歲的蔡凡熙有密切的往來，男方不但已低調地搬家，與她成為鄰居，還共用一輛百萬休旅車，兩人之間的情誼，實在令人好奇。
曾說過「要租大一點的房子，和媽媽姊姊同住」的蔡凡熙，日前已從台北市士林區搬到內湖區，還與郭雪芙成了鄰居。八月二十日下午五點五十六分，蔡凡熙騎著電動摩托車從新家社區外出，身高一百八十五公分的他，體型和車子顯得不符比例，看來他應該不是車主；只見他騎到附近的維修站，接著又搭乘計程車返家。
晚間八點出頭，蔡凡熙開著一輛白色的百萬休旅車，從住家直奔電動摩托車維修站，疑似蔡凡熙媽媽的女子，從副駕駛座先行下車，隨後他也進入維修站。向服務人員了解車況的同時，蔡凡熙不時地探頭關心臨停在路邊的車子，隨後兩人分開行動，蔡凡熙開休旅車，女子則騎電動摩托車回到住處。
蔡凡熙駕駛的這輛百萬休旅車，車號、顏色都和舊車相同，只是從日本品牌升級為德國寶馬，看來出道四年的他，經濟狀況改善不少。妙的是，這輛新車，更讓他與郭雪芙產生奇妙的連結。
八月十八日下午，蔡凡熙參加完活動，搭著計程車返家，三點十三分，他的休旅車開出社區，抵達明水路，下車的駕駛卻是一名女子。她將車停放在路邊後，先到超商採買，接著開進不遠處的維多麗亞酒店停車場，隨後身穿白色西裝的邱勝翊和披著白紗的郭雪芙陸續現身，導演姜寧則拿著大聲公指揮現場，原來是在拍攝電影《山中森林》的殺青戲。
本刊記者這時才發現，郭雪芙身邊的助理，正是方才駕著白色休旅車的女子。如此一來，更讓人摸不清這輛車究竟是蔡凡熙還是郭雪芙的車，但顯見兩人的關係不僅是鄰居，感情更好到可以借出百萬名車讓對方使用。
對此，蔡凡熙經紀人湲元回應：「凡熙有借車給雪芙跟她的同事。因為凡熙跟雪芙住在同一個社區大樓，之前又一起去俄羅斯拍戲，跟她們都蠻熟的，也很信賴雪芙跟同事的開車技術，所以才大方借車給她們使用。」而郭雪芙經紀人Elsa表示，當天是郭雪芙的車子開去維修了，才跟蔡凡熙借車，他們平常就像姊弟一樣。
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