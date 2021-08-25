蔡凡熙與郭雪芙兩年前一起到俄羅斯拍攝影集《20年的約定》結緣，後來還合作戀愛實境節目《我們練愛吧》談姊弟戀。兩人從不熟到變成熟悉，原來是有電動助攻，玩同一款遊戲，自然多了互動話題。最近蔡凡熙在《我的野蠻女友》記者會上，透露喜歡「有控制狂、有主見的女生」，能與個性隨和的他互補，更點名郭雪芙很符合心目中的野蠻女友，被問到感情現況時，他則神祕地回答：「有了自然會說！」

拍《20年的約定》時，兩人上飛機就開始聊起來，原來彼此都愛打電動，玩的遊戲還是同一款，有共同興趣，還同為巨蟹座，在俄羅斯相處了一個月的他們，自然變得愈來愈熟，合作起來很有默契。郭雪芙在劇中被蔡凡熙、邱昊奇和仲思齊三位帥哥圍繞，被問到最喜歡哪位時，她也大方表示蔡凡熙飾演的角色最令她心動，兩人也因此變成好朋友。

2年前郭雪芙跟蔡凡熙為《20年的約定》遠赴俄羅斯拍攝，很快就結為好友。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）

去年，郭雪芙和蔡凡熙還在實境節目《我們練愛吧》中大談姊弟戀，男方更將第一次為別人戴耳環的經驗，獻給了女方。當時蔡凡熙就透露，偏好成熟型的女生，交往對象的年齡範圍是「小兩歲、大十五歲」，大他九歲的郭雪芙，正好符合條件。

加上他的個性容易猶豫不決，因此喜歡有主見、會引導他的另一半，剛好郭雪芙個性直接，不會把想法藏在心裡，而且喜歡告訴別人該怎麼做。雖然蔡凡熙在節目中意指郭雪芙「喜歡控制別人」，郭雪芙聽了，也只是笑著回嗆：「沒關係！我聽你講！」不過一來一往的鬥嘴間，也滿有粉紅泡泡的。

此外，去年郭雪芙還邀請蔡凡熙，為她的YouTube頻道節目《FuFu不工作要幹嘛？》擔任嘉賓，兩人除了比賽吃炸雞，更用北海道來回機票當賭注，展現好交情。

對於兩人又是鄰居又共用一台名車，蔡凡熙經紀人湲元回應：「凡熙有借車給雪芙跟她的同事。因為凡熙跟雪芙住在同一個社區大樓，之前又一起去俄羅斯拍戲，跟她們都蠻熟的，也很信賴雪芙跟同事的開車技術，所以才大方借車給她們使用。」而郭雪芙經紀人Elsa表示，當天是郭雪芙的車子開去維修了，才跟蔡凡熙借車，他們平常就像姊弟一樣。

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