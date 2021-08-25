美國總統拜登今天表示，將依循計畫在8月31日前撤出派駐在阿富汗所有美軍，但也要求國防部與國務院制定應變方案，以便在必要時調整時間表。

因應阿富汗嚴峻情勢，七大工業國集團（G7）領袖今天上午召開緊急視訊會議討論相關議題。

儘管G7領袖期望能說服拜登延長撤軍期限，但拜登今天仍決定維持原先計畫。拜登今天下午在白宮發表談話表示，正在努力完成8月31日將美軍撤離阿富汗計畫，「越早完成越好」，因為每一天的行動，都為美軍帶來額外風險。

但拜登也坦言，計畫能否如期完成，取決於塔利班（Taliban）的持續合作，允許撤離人員進入機場，不會中斷撤離行動。

拜登同時保留撤軍最後期限延長的可能，他表示，已要求國防部與國務院制定應變方案，以便在必要時調整時間表。拜登也強調確保完成使命的決心，因為來自「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）襲擊的風險日益增加。

G7會議也重申對阿富汗人民的人道主義承諾，並討論支持阿富汗難民的共同義務。拜登表示，美國將重新安置能獲得難民身分的上千阿富汗人，但任何抵達美國的難民都必須接受背景審查。

在G7領袖會議召開前，華盛頓郵報（Washington Post）披露，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）23日在喀布爾（Kabul）與塔利班共同創辦人巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）會面。報導引述匿名美國官員說法指出，雙方可能就美國意欲延後撤離行動最後期限展開協商。