連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)董事會通過2021年上半年財報，雖然第二季營運轉虧、每股虧損0.06元，但上半年稅後淨利0.18億元、每股盈餘（EPS）0.51元，仍較去年同期顯著轉盈。同時，為激勵並提升員工向心力，董事會決議自今（25）日起實施庫藏股。

雅茗第二季合併營收3.82億元，季減10.19％、年增11.02％。毛利率降至47.12％，營業虧損1046萬元、營益率負2.73％，為歷年次低。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後虧損194萬元，雖較首季獲利2018萬元轉虧、但幅度年減56.84％，每股虧損0.06元。

合計雅茗上半年合併營收8.09億元、年增達30.11％，毛利率47.98％、營益率1.71％，較去年同期48.51％、負8.98％顯著轉盈。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利1824萬元、每股盈餘0.51元，較去年同期虧損5792萬元、每股虧損1.62元谷底顯著轉盈。

此外，為激勵員工士氣及提升員工向心力，並轉讓股份給員工，雅茗董事會通過自8月25日起至10月22日間買回自家股票500張，買回價格區間為每股31.2～89.2元，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限為3.19億元。

雅茗表示，此次買回股份總數僅占已發行股份1.37％，所需金額上限僅占公司流動資產5.16％，董事會已考慮財務狀況，買回股份不影響公司資本維持。買回股份應自買回日起5年內1次或分次轉讓給員工，員工可認股股數將按職等、服務年資及考績等標準訂定。