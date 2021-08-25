美股連兩收紅、NASDAQ再創歷史新高，帶動台股周二持續向上反彈，終場指數以上漲76點收在16818點，成交量為4131億元。

一、短期較大壓力應該是在月線~季線上下17100~17350點，好一點甚至可再來一次18000上下，但仍是大區間劇烈震盪格局機率較大。後續可留意8月26日全球央行年會鮑爾的談話，以及9月23日Fed利率決策會議，若因Delta疫情而延後縮表對短期是利多，但過陣子仍可能還要劇烈震盪一次來反映縮表。若確認縮表日期到時候也是將利空出盡時，因近期股價早已下來反映。半年線~年線間或差一點回測年線上下，之後波段仍是往上看，所以現階段操作重點仍是在選股以及資金的控管。

二、選擇權操作部分，9月17600點買權暫續抱，周二有續做部分調節，短線再上去挑戰月線~季線壓則全出，若先拉回整理可買回較近的履約價格。待近日做跌深反彈上去來到壓力區再來出。

三、個股操作部分，長榮、陽明短期的做法仍不變，低進高出作價差。聯強上半年賺3.52元、全年估賺6.5元上下，明年股息殖利率上看7~8%，每年除息完都會貼息整理一段時間後、就會開始震盪走高上去。神基上半年賺4.96元，全年估7~7.5元回到年線附近短期風險已不大。蘋果拉貨旺季到加未來電動車題材，鴻海上半年賺4.18元、全年至少9.5元上下。旺宏在47.8元已獲利出一半，剩下的一半暫續抱，等反彈上來成本上下再來看要不要出。

四、至於手中還有營建資產股的人，則暫續抱但不加碼，因為疫情過後它們也會回歸基本面漲上去，如名軒7月營收14.11億元，總銷約30億的夏卡爾持續交屋入帳中。達麗上半年賺0.89元，7月營收5.26億元代表總銷約44億元已銷約4~7成的美國西雅圖KODA已開始陸續交屋入帳中，預計下半年還有百億。國揚上半年賺2.29元，今年估賺3~4元，目前累計含息待除已有2元，目前殖利率已超過5%。(倫元投顧提供)