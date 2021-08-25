志強-KY(6768)2021上半年表現亮眼，呈現三率三升的好成績。志強指出，近日雖然越南的疫情造成工廠的出貨時程影響，不過在業務的推廣及接觸並未停擺，將繼續做好全球佈局，專注在專業運動鞋，持續投資研發。

志強上半年合併營收為新台幣7719億元，每股盈餘3.57元，年成長82.1%。志強-KY在2021年上半年的業績展現，在毛利率達23.2%、營業利益率11%、淨利率8.5% 分別較2020年同期增加4.3，3.6，及4.3個百分點。

志強-KY2021年跟美國知名運動鞋品牌BROOKS開始合作，預期2022年首季將開始在越南量產。志強指出，BROOKS主要市場在美國，研發和設計跑者所需的高端機能鞋款、服飾，及配件在整體鞋子市場排第4名(排在志強原有客戶Nike，Adidas後面)，市占率8.7%。而在專業跑步運動鞋市場BROOKS更是排第二名，有13.3%的市占率。

志強-KY指出，目前身為代工performance鞋子的領導者者，不管足球鞋、棒球鞋、美式足球鞋或其他專業運動鞋。未來和BROOKS合作將會繼續擴大專業運動鞋的產品組合。慢跑鞋市場是疫情的大受惠者。根據NPD的統計過去一年美國慢跑鞋市場成長13%，BROOKS同期也成長47%。

志強國際透過孫公司志祥國際取得德國Footwear Innovation Lab GmbH (簡稱FIL)83.4%股權，投資金額為歐元20萬元(約合新台幣6.5百萬元)。FIL成立於2017年，為一家德國製鞋全製程系統整合服務商，員工人數約為20人。集設計、開發和小批量生產於一體的製鞋廠商。直接射出等先進製造技術是FIL公司開發活動之核心領域。在各種鞋類的開發皆具有一定能力，惟目前專注於運動、戶外和安全鞋類透過此次取得FIL股權的機會，未來將與FIL攜手在製鞋產業，進一步擴大志強集團在鞋業布局，志強-KY首次收購國外相關產業公司。期待跟已經設立在葡萄牙的研發中心聯手，未來藉此擴大歐洲其他投資機會。