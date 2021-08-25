佐登-KY(4190)第2季台灣雖受疫情影響美容門市暫停營業，但相較於去年同期大陸嚴峻的疫情，仍較為緩和，2021年上半年營業收入為14億元，稅後淨利1.63億元，每股稅後盈餘2.79元。

佐登在後疫情時代，擴大兩岸醫美布局，跟進「速效」的消費趨勢，第二季營收貢獻主要來自大陸課程勾兌服務，滿足消費者對美的需求並快速消耗課程，故大陸相較於去年上半年度成長40%；自今年5月中起台灣生活美容服務遭疫情重創，較去年上半年同期減少23%，亦透過合作的醫美診所，提供會員速效肌膚管理服務，另帶動產品銷售業績，台灣整體上半年相較去年同期成長4%。

佐登表示，疫情期間門市配合政府防疫措施暫停對外營業，藉此完善數位化會員資料建置，透過數據與消費軌跡運用，落實顧客關係管理提升消費者忠誠度。下半年將善用會員資料分析，推動口碑行銷，強化會員廣度與深度，另於產品面推出高端保養品、保健品與有機日化品，將完整提供多面向的健康美麗服務鏈。