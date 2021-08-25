台泥(1101)將投資30~40億元興建位於花蓮DAKA再生資源利用中心，預計將在2年內完工，將能就地處理花蓮垃圾問題，達到循環經濟、環保、低碳三贏。

花蓮縣政府環保局於去年9月通過台泥和平廠的「水泥業（窯）協同處理廢棄物」計畫，目前花蓮縣33萬人口每日產生120至150噸垃圾，受到疫情影響外送量大增，資源回收量又比去年同期增加1.67公噸。花蓮縣境內沒有垃圾焚化爐，垃圾需要運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。

台泥資深副總經理呂克甫表示，台泥以自身水泥業的核心技術、以及多年在海外協助處理廢棄物的經驗，台泥投入DAKA再生資源利用中心，處理花蓮垃圾問題，水泥窯協同處理廢棄物的技術是目前最先進的垃圾處理方式，乾淨環保、無臭無味、且不會有底渣。同時面對現在氣候變遷的影響，減碳很重要，而水泥窯處理廢棄物後就可以少部分以廢棄物作為替代燃料，對減少碳排放有幫助。

去年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾，今年8月又無預警停收花蓮飯店量販店的事業廢棄物，台泥和平廠的「水泥業（窯）協同處理廢棄物」計畫是以循環經濟模式透過水泥窯協同處理花蓮縣家戶生活垃圾。台泥表示，為了促進工廠與地方的溝通與共存共榮，於2020年1月將和平廠部分場域對外開放成立台泥DAKA-開放生態循環工廠，至今已有超過335萬旅客來到DAKA。