總統蔡英文23日施打高端疫苗時，不經意透露8月底會有一批疫苗運抵台灣，衛福部長陳時中昨天證實，月底一定會有疫苗來台。資深媒體人黃暐瀚在談話性節目中透露，8月底進來的疫苗「數字非常大，比你想像中的還要大」，可滿足現階段尚未施打疫苗的6萬教師、6萬軍人，以及7千名的中華郵政員工。

黃暐瀚昨（24）日於《關鍵時刻》中表示，總統蔡英文周一施打高端時，在等待的過程中曾向旁人說「8月底會有一批疫苗進來」，黃暐瀚說，因為不可能是國產高端，所以蔡英文口中的疫苗，一定是國際疫苗，可能是AZ、莫德納，甚至會是輝瑞／BNT。

黃暐瀚於昨晚播出的節目中透露，8月底進來的疫苗數量「比想像中的還要大」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃暐瀚指出，高端開打2天，已出現施打後死亡案例，雖然不能說與打高端有直接關聯，但實際上的確是施打後猝逝，「大家心裡會怕」，若已預約卻還沒施打者，在有疑慮的情況下，「可以再等一等」，因為8月底，也就是接下來的一個禮拜，會突然有大量的國際疫苗來。

黃暐瀚接著說，這批疫苗的數字非常大，「比你想像中的還要大」，可以滿足現階段尚未施打的6萬教師、6萬軍人，以及7千名中華郵政員工，主持人劉寶傑追問「有上百萬嗎？」黃暐瀚則以「非常接近」回應，但實際數量還得由中央流行疫情指揮中心對外宣布。

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