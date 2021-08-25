臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統蔡英文23日帶頭接種國產高端疫苗，並透露「沒什麼感覺」。有人卻稱打起來無感的原因是，高端疫苗選用成本高昂的25號極細針頭，此說法引發大批網友批反批此言「完全搞錯重點」，因為疫苗的重點是保護力而非針頭，且負責打針的護士技術亦是關鍵。

遭罷免的民進黨桃園市前議員王浩宇23日在臉書發文表示，打高端疫苗用的是成本高昂的25號極細針頭，外徑僅0.02英吋、內徑0.009英吋，因此可在最不會產生疼痛的狀況下，把疫苗順利注射進肌肉中。但此言尚未有相關單位證實。

此文一出，大批網友在臉書相關新聞連結下留言，抨擊王浩宇的言論：「完全搞錯重點了吧！打疫苗為的是保護力，不是針頭貴不貴」、「我打AZ打下去也沒什麼感覺啊！比被蚊子叮到還無感……這是施打人員的技術問題吧」、「真的拜託，別再寫這些會被笑到翻桌的東西，高端被人質疑的部份是它防疫的效果，不是這些有的沒有的」、「研發疫苗的目的是施打時痛不痛？應該是疫苗有沒有防護力才對吧！」

也有網友表示：「成本很普通好嗎？不要整天誇大」、「會不會痛、有沒有副作用變成打高端注意的事情，但是保護力？」「我打過三合一、肺炎、流感、破傷風、新冠、A肝、B肝，其實疫苗接種都不太痛，會痛其實是因為藥物本身的刺激性」。