太平洋高壓逐漸增強，氣象局表示，今、明兩天午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，以及局部大雨、短延時強降雨發生機率，氣象專家吳德榮表示，周五至下周二(27至31日)，太平洋高壓增強，午後對流範圍縮小，高溫升至36、37度以上。

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力逐漸增強，環境風場漸漸轉為東南風，全台多雲到晴，高溫約32至35度，清晨至上午中南部沿海有零星降雨，同時大氣環境仍然有利於對流發展，西半部及其他山區要留意午後雷陣雨，局部地區有短延時強降雨、大雷雨等劇烈天氣現象，並有大雨發生的機率。

氣象局表示，明天(26日)環境風場為東南風，午後雷陣雨區域為西半部及其他山區，並有局部大雨發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，各國模式模擬，明(26日)天起太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，由於8月上、中旬受行星尺度「西南季風」影響，帶來多雨天氣，因此到昨(24日)天為止，台北氣象局測站高溫達35.0度僅1天，為近年來少見，明日起至月底高溫升幅僅約1至2度，達36、37度即可成為8月氣溫最高的一段期間。

吳德榮說，周五至下周二(27至31日)，太平洋高壓增強，高溫36、37度以上，午後對流受到沉降作用的壓制，桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有局部短暫陣雨的機率，範圍縮小。