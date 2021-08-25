王齊麟、李洋因在東奧奪下羽球男雙金牌，加上默契十足互動超有愛，賽事時就被外界開玩笑湊成「麟洋CP」，但其實李洋已有女友，至於王齊麟則低調沒對外分享感情事，不過現被週刊直擊，他也有對象了，返台結束隔離後，就開心和女友甜蜜逛街，小倆口更當街指纏摸臀，看起來感情相當好。

據《鏡週刊》報導，王齊麟被拍到和女友並肩走在路上，過程中兩人相談甚歡，過馬路時王齊麟也自然牽起女友的手，女方眼裡滿是幸福模樣，小倆口還十指緊扣，女友更親暱的拍了王齊麟的屁股，而身高188公分的王齊麟，站在約165公分的女友旁邊，呈現超萌身高差，畫面充滿粉紅泡泡。

王齊麟女友遭起底是極速超跑排球隊隊員。(圖／翻攝自極速超跑排球隊臉書)

據悉，王齊麟女友也是運動員，她是「極速超跑」排球隊隊員，因外型甜美，擁有不少球迷，去年獲選後就暫緩學業，休學一年專心迎戰企業排球聯賽，她曾透露，自己的生活雖然幾乎都被排球占據，但她也樂在其中。

而王齊麟女友也常出入王家，看來這段戀情也受到家長認可，對此，王齊麟經紀人Becky沒有多做回應，只希望外界給予私人空間。