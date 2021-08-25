新竹縣一名郭姓婦人在2001年間產下一名男嬰，宣稱2個月後不慎意外悶死車內，於是與男友將嬰屍棄在新豐鄉一處魚池；未料19年後郭女收到兒子的兵單，為了避免東窗事發，竟前往派出所報案，稱兒子在2歲時被生父帶走下落不明，案經警方長期跟監追查後，成功突破2人心防，23日於該棄屍魚池尋獲疑似9片骨骸，待法醫研究所鑑定釐清身分。

據了解，郭女與顏姓男友將嬰孩悶死後棄屍，直到2019年間郭女接獲戶政機關通報的兵籍調查，便異想天開前往新竹市警局報案，稱兒子於2歲時遭生父帶走，她並不曉得其下落，也與生父無聯絡。

警方獲報後，仔細追查郭男的身分背景，然郭男自出生後的紀錄一片空白，宛如幽靈人口，毫無學籍資料也無赴醫院就診的紀錄，經警方試探郭女的內心，郭女才坦承兒子在出生2個月時就過世，並向警方供稱當時與非生父的顏男一同前往新竹縣新豐鄉一處魚池棄屍。

警方於初期訊問顏男時，顏男全數不認，經警方長期跟監後，案情於中元節前有了重大突破，警方發現郭女與顏男一同前往一處魚池祭拜，隨即上前詢問後，顏男發覺紙已包不住火，才全盤招出，吐露確實的棄屍地點，自陳當時將男嬰留在車上就去工作，沒想到再次返回車上時，男嬰就悶死在車內，兩人怕事跡敗露，才將屍體裝入飼料袋與磚塊，丟入魚池中。

檢方23日指揮警消一同將魚池抽乾，並一邊使用怪手於爛泥中尋覓，果真尋獲一只飼料袋中殘存9片疑似骨骸的碎片，目前已將骨骸帶回法醫研究所進行基因比對，以釐清是否為郭男。