前高雄市副市長李四川昨(24日)在臉書曬出多張故鄉小琉球的風景照，並透露自己到了從小拜到大的碧雲寺及三隆宮，除了祈求平安外，更祈求讓疫情早日結束、大家恢復正常生活。畫面曝光後，引發不少網友討論，貼文不到一天的時間有超過3000名網友按讚。

李四川自卸下高雄市副市長職務後，行事低調，但依《中國時報》本月3日報導，國民黨前主席朱立倫尋求回鍋黨魁，其競辦「四人核心小組」成員，就包括李四川。

李四川在臉書表示，自己離開故鄉40幾年，已長白髮，但小琉球的地標「花瓶石」，長年經過風吹浪打，仍然䇄立不摇，一樣的堅強，一樣代表小琉球的美，而長在珊瑚礁上的老樹也一樣，展現它的生命力，代表著討海人不怕困苦的精神。

騎著摩托車環島，李四川說，看到情侶愛在夕陽下，美如一幅畫，海上夕陽下的貨輪，仍朝它的目的地前去，環島中無論在那個點，看出去都是美景，身為小琉球人覺得很幸福。

李四川也到了碧雲寺及三隆宮，他透露，此次除了祈求平安外，更祈求觀音媽及王爺公讓疫情早日結束，大家恢復正常生活。對此，有不少網友留言表示，「川伯謝謝你為這個社會貢獻」、「謝謝為國為民」、「你是真正會做事的人，有機會再發揮你的長才」、「希望你能再為這多災多難的南台灣更多出出力拜託您」、「小琉球超漂亮的」。