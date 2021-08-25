工業電腦廠泓格(3577)24日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.7元，將於9月9日除息交易。展望後市，公司力拚下半年營運優於上半年，並看好高毛利的醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）明年可望開始對營運帶來貢獻。

泓格以發展遠端控制器及工控介面卡等零組件產品起家，近年聚焦工業4.0及物聯網2大主軸，以PC介面卡、遠端I/O模組、工業通訊、可程式自動化控制器、OEM/ODM等5大產品線，推出8大產業應用相關解決方案。

受疫情影響客戶需求，泓格2020年合併營收衰退3.04％至7.57億元，為近3年低點，毛利率54.38％、營益率6.22％，分創近5年及歷年低點。加上業外收益減少66％，使稅後淨利衰退17.91％至0.39億元，為近11年低點，每股盈餘（EPS）0.76元。

雖然泓格去年營運亦受疫情影響而下滑，但公司去年初便積極購料提高庫存水位，除考量公司產品生命周期長、需因應少量多樣的供應需求，亦著眼於零組件供不應求狀況短期恐難解，藉此確保既有客戶訂單供貨，亦取得不少潛在客戶提前轉單。

泓格2021年上半年合併營收5.07億元、年增達39.65％，創同期新高。毛利率57.14％、營益率18.62％，分創同期新高及近11年同期高點。雖然匯損致使業外轉虧，稅後淨利0.75億元、年增達5.14倍，每股盈餘1.42元，雙創僅次於2007年的同期次高。

泓格7月自結合併營收0.96億元，僅月減0.55％、年增達40.27％，改寫歷史第三高。累計前7月合併營收13.49億元、年增達39.75％，續創同期新高。展望下半年，雖然缺料狀況開始有所顯現，但泓格看好產業發展趨勢，力拚營運優於上半年。

此外，泓格跨足醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）材料新藍海市場發展新業務，斥資近4億元打造高分子材料工廠，於2019年11月落成試量產。雖然去年受疫情影響而尚未對營運帶來貢獻，但布局效益開始逐步顯現，近期獲得美商代理銷售合約，明年可望開始帶來貢獻。

據了解，泓格目前醫療用TPU已有2條產線，目前處於試量產階段，年底預計增加第3條產線，此次與美商簽署代理銷售合約，將鎖定中國大陸市場，看好明年將對整體營運開始帶來較明顯貢獻，且因毛利率達7～8成，有望顯著提升毛利率表現。