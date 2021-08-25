國民黨立委魯明哲的父親魯鳳三。（圖／取自魯明哲臉書）

國民黨立委魯明哲的父親魯鳳三。（圖／取自魯明哲臉書）

前天是823砲戰63週年紀念日，包括前總統馬英九、國民黨黨主席候選人朱立倫與江啟臣等藍營人士皆為此致意。國民黨立委魯明哲則刊出3張，其父擔任砲兵中校營長期間的舊照片，除感謝國軍將士及金馬居民，更強調無論外國援助多少，站上第一線拚命還是要靠自己。照片一出，讓不少網友直呼感動。

魯明哲在臉書發文表示，今年是823砲戰台63週年紀念，也是台海戰役63週年紀念，感謝當年國軍在金門前線英勇的表現，官士兵團結一心，全力反擊中共砲彈來襲，保下台澎金馬安定發展一甲子。

魯明哲指出，那年他的父親也在金門前線，擔任砲兵中校營長，編制155加農砲及後來美援的八吋砲，作為砲戰初期回擊的主力。魯坦言，在國軍近代戰史上，接受美國的援助確實不少，但是站上第一線拚命還是要靠自己。

此文一出，獲得超過1600個讚，網友紛紛留言：「這些老照片看了真感動」、「感謝前輩們奮戰保衛國家，讓我們後輩可以安居樂業」、「這些才是真正的保台英雄」、「來之不易的和平要珍惜，戰爭絕不是選項！」「值得懷念的魯伯伯」、「您父親真帥」、「這兩年仔細看一下823砲戰戰史，沒想到魯營長是魯委員的父親，個人也覺得莫名的光榮」。