小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。市場傳出台積電將調漲晶圓代工報價，這也是該公司近幾年以來首度調漲晶圓代工價格。供應鏈傳出，台積電成熟製程將調漲10～20％，先進製程漲幅亦有10％水準，價格將於2022年第一季開始生效。法人預期，台積電毛利率將可望在今年第三季守住50％，2022年逐季回升至53％，代表獲利將有望再度改寫歷史新高。

【1】台積電要漲價了

晶圓代工產能供不應求，新冠肺炎疫情升溫，全球半導體供應鏈短缺情況愈演愈烈，在預期晶片缺貨問題恐延續到2023～2024年的情況下，市場傳出，晶圓代工龍頭台積電內部初步決定，將調漲明年晶圓代工價格，其中，成熟製程2022年全年調漲價格15～20％，先進製程2022年全年漲10％，將由明年第一季開始生效。

【2】五倍券最快明日拍板 數位加碼多

振興五倍券將於10月初上路，數位券部分將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份，至於紙本券則可代領4份加本人也為5份。政院官員昨私下指出，最快在8月26日，政院通過後就會對外說明。

【3】陽明貨櫃輪「YM TRAVEL」船員確診 原定航班將延誤

陽明海運（2609）一艘長租船11000TEU貨櫃輪「YM TRAVEL」號在前往釜山港途中，一名船員確診感染新冠病毒，此船曾停靠青島、寧波。這樣一來勢將造成航班延誤。

【4】面板價跌 驅動IC聯詠遭砍目標價414元

摩根士丹利證券指出，面板報價第三季開始下挫，導致面板驅動IC（DDI）定價能力消退時間點比預期的第四季更早到來，持續保守看聯詠後市、給予「劣於大盤」投資評等與414元股價預期，對頎邦投資評等則為「中立」。

【5】陸限制鋼鐵產出 鐵礦砂暴跌

中國大陸限制鋼鐵產出引發市場憂慮，導致鋼鐵重要原料鐵礦砂價格近日暴跌，已較5月紀錄高點大跌40％，這波價格跌勢來的又快又急，出乎市場意料。