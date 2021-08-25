監察院24日公布第180期廉政專刊，民進黨立委林俊憲財產申報中配偶欄空白，離婚消息意外公開。回顧過去，包括國民黨立委林為洲、行政院政務委員林萬億、時代力量前主席徐永明等人的婚姻狀態都因財產申報曝光，就連演員李燕秘婚彰化縣議長謝典霖的消息，也是因此被發現。

根據監察院公布的申報資料，林俊憲的配偶欄為一片空白，備註欄則註明，而因去年定期申報前就已離婚，因此申請刪除配偶資料及其相關財產，存款從1753萬減少至967萬。

今年4月，根據監察院尚未公布的財產申報資料顯示，立委林為洲在去年12月底最新申報中，配偶欄已空白，他受訪時證實此事，表示「依法申報，目前恢復單身」，至於離婚原因則不便透露。

根據2020年3月監察院公布廉政專刊第158期，當時徐永明財產資料中的配偶欄空白，引發討論，他則在臉書說明，「謝謝大家關心，這是去年年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，婉拒訪問。再次謝謝大家關心。」

2020年，徐永明透過臉書證實離婚消息。（圖／摘自徐永明臉書）

2016年林萬億回鍋擔任政委後，在10月6日出刊的監察院廉政專刊第112期，配偶欄空白，離婚的消息也因此曝光。

財產申報資料不只離婚消息被揭露，秘婚消息也藏不住。謝典霖因2014年參選議員需進行財產申報，註明已婚，他與李燕在2013年9月已結婚的消息才因此曝光，而兩人婚姻僅維持18個月。