一談到癌症營養補給，大家一定馬上聯想到蛋白質、胺基酸、魚油、麩醯胺酸、B群、葉酸、鐵劑、鋅、酵母硒、β-13/16葡聚多糖、褐藻醣膠…多到數不清的營養保健品，身為社區醫療資源的第一線，微笑將以上營養補充品列出優先順序及適宜補充的時機點，讓癌症營養補給CP值放大。

●第一補充首選：熱量與蛋白質營養品

維持肌肉的質量與體重是癌症營養補給的二大重點：在計畫治療前攝取高熱量、高蛋白飲食，尤其是優質蛋白質(乳清蛋白>大豆蛋白>>酪蛋白)，以加速身體蛋白質的合成及利用，有效增加肌肉質量，與增加體重。

進食狀況較差或食慾不良者，可考慮使用市售醫療營養品，即均衡飲食代替品，因其以均衡飲食設計，含各類營養素，供給無法經口進食者或攝食困難者。

如果在進食狀況及胃口正常情況下，不一定要選擇腫瘤專用配方，只要病友能攝取到營養師建議的熱量及蛋白質需求即可。

倘若食不下嚥或胃口差，微笑就會建議選擇熱量比高、蛋白質含量較高的配方。另一方面，腫瘤配方通常中鏈脂肪酸(較易吸收利用)、支鏈胺基酸(較易吸收利用)含量也比較高，也比較能快速補給所需營養與熱量，但此類配方因為熱量濃縮，所以滲透壓通常較高，如果飲用後若腸道不適，微笑建議少量多次飲用。

(示意圖/Shutterstock)

●特殊營養補給

確認熱量與蛋白質補充足夠下，接下來才考慮到第二首選-特殊營養補給，以下微笑分各種不同成分做解說。

→麩醯胺酸

每天20-30公克的左旋-麩醯胺酸 (L-glutamine)，可以預防和改善化療、放射性治療引起的黏膜受損或神經受損。但是不是每個要化／放療的癌友都建議服用呢？微笑的建議是：不盡然。

臨床上最常使用麩醯胺酸的目的為預防黏膜炎或加速黏膜的癒合，一般來說單純執行化學治療黏膜炎的發生率介於30-75%，如果同時接受化學及放射線治療時，有80%-90%的機率會併發，甚至若進行高劑量化學治療後，其發生率更高達75%-99%。

口腔黏膜炎常發生於化學治療後4-7天出現，直到7-14天達高峰；而放射線治療所造成的口腔黏膜炎，於治療晚期達最高峰，主因與放射線累積劑量對口腔黏膜組織的損傷有關。微笑建議，除非營養狀況已不佳(血清白蛋白低於3g/dL)，無法負荷黏膜炎發生的風險，或化療併放療、高劑量化療，不然有出現口腔黏膜炎時再補充麩醯胺酸即可。

觀念釐清：之前吵的沸沸洋洋的網路文章-『全面勸止病人使用 Glutamine (麩醯胺酸)』，指出某一篇知名期刊表示『glutamine 不僅沒有加速病危病人的復原，反而加速病人的死亡。使用glutamine 的病人在一個月或六個月的死亡率皆明顯高於對照組。』由於該研主要是針對「病危」的加護病房病人，而非是面對化療時，經歷腸胃道副作用的患者，二者因研究對象不同，故微笑目前仍支持病友必要時服用麩醯胺酸，以減輕黏膜炎(腸胃道黏膜破損)。

→綜合胺基酸

市面胺基酸多為液態安瓶包裝，成分主要為綜合胺基酸，尤其是支鏈胺基酸(Branched chain amino acidsBCAA)，一方面能提升免疫力，二來可促進治療(手術、化放療)傷口癒合，修復受損的細胞。微笑建議，對於營養不良(白蛋白低於4g/dL)、術後傷口修復的病友，可以適量的補充綜合胺基酸。

→魚油

「魚油」中所含的ω-3脂肪酸(EPA、DHA)，近年來被認為對抗癌症很重要的「免疫營養素」，可以改善癌友體內的「慢性發炎」，並且可以減少身上的肌肉和脂肪耗損，避免體重流失降低惡病質發生、改善生活品質的效果已被證實。

研究顯示，晚期癌友每天攝取至少1.5公克的Omega-3脂肪，持續一段時間以上(至少8-12週)，可以改善患者的生活品質指數(體重、胃口、生活品質)。

→β-13/16葡聚多糖

β-13/16 葡聚多醣體最能夠活化人體的先天免疫系統中的白血球，包括巨噬細胞、嗜中性白血球及T細胞等，增強其搜尋及撲殺細菌、病毒等外來入侵物的能力。科學研究發現被 β-13/16 酵母葡聚多醣體活化的嗜中性白血球還具有辨識癌細胞進而加以撲殺的能力。

但微笑建議民眾補充 β-13/16 葡聚多醣體最大用意在於提升免疫，適合用於癌友免疫功能低下時(白蛋白低於4g/dL、白血球指數低於4000)，提升身體免疫避免感染；而非補充β-13/16 葡聚多醣體來抗癌唷！

服用劑量若是化療期間使用，建議每公斤30毫克/天；化療結束保養用，建議每公斤10-20毫克/天，飯前30分鐘使用。β-13/16葡聚多糖的免疫刺激主要是藉由刺激迴腸的淋巴組織，引起巨噬細胞與嗜中性白血球的作用，然而嗜中性白血球的生命週期短(約2/3天)，故必須在免疫較低下時期，每天固定攝取，以維持其免疫刺激的作用。

→褐藻醣膠

研究發現，褐藻醣膠可誘導癌細胞啟動自我凋亡機制、抑制癌細胞血管新生、活化自然殺手細胞，對抗癌症、減輕化療引起的疲憊感。目前還沒有明確的人體建議劑量，而在2011一篇人體臨床研究顯示，不可切除的晚期或複發性結腸直腸癌患者每天服用4.05公克藻醣膠，可以增加病患完成治療的周期數且延長癒後的壽命。

→綜合維性素

綜合維他命是基本必備的營養補充品，特別是在化、放療期間更需要加強。化療容易造成貧血，其中的「維生素B6」、「B12」、「葉酸」、「鐵」、「維生素C」都跟造血有關。

而癌症患者若缺乏「鋅」，也會影響到味覺，導致食慾降低，適時的補充「鋅」可以幫助維持正常的味覺，也可以促進傷口瘉合。

「維生素A」可以保護黏膜和上皮細胞的健康，有助於改善化、放療造成的皮膚損傷。

→酵母硒

硒為體內抗氧化酵素麩胱甘肽過氧化酶(glutathione peroxidase GPx)的重要成分。GPx經由抑制脂質的氧化或過氧化物的破壞，而保護細胞和胞器的膜，預防核酸的變性；對於可能已經形成的腫瘤細胞，硒可經由硫氧化還原酶(thioredoxin reductase TR)以及抑制COX-2，來達到抑制發炎、癌細胞生成，與促使癌細胞凋亡(apoptosis)。

美國 FDA 在2009年已經公告「硒」可以抗癌、抗突變，降低癌症的風險。但有趣的是，目前針對硒抗癌的統合性分析研究結果不一，研究學者推測與每個研究使用的硒製劑、服用劑量有關係。目前建議選擇天然「酵母」發酵形式，安全性和生物利用率都比「合成硒」來得高，建議劑量至少大於每日200微克。

●微笑藥師的建議

癌症的治療與營養補充勢必對整個家庭是個龐大的支出，故微笑建議癌友錢要花在刀口上，營養補充優先考量「熱量與蛋白營養品」，撐起足夠體重以完成整個療程。再依考慮不同療程階段及身體狀況，考慮補充其它特殊營養，尤其是麩醯胺酸及 β-13/16 葡聚多醣體的補充的合理性與否，值得大家三思。

另一方面，當化放療引起的口腔黏膜炎時，微笑建議癌友搭配含優碘的漱口水，可以縮短口腔黏膜炎的癒合時間。倘若在治療過程中，白血球<4000，微笑會建議先暫時停止服用益生菌產品，雖然目前尚無實證顯示白血球指數低下時，益生菌可能對身體有危害，但基於癌友的健康狀況，微笑會建議暫時停止服用益生菌。