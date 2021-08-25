總統蔡英文日前因為走私貓的事件，在臉書發文承諾將「修法解決」，前藍委孫大千就表示，蔡英文每次因為重大事件所引爆的全民公憤時，都用這種做法意圖化解民怨，然而一次次的跳票，讓蔡英文已經成為一位「政治信用破產」的總統。

孫大千今(25)日在臉書指出，為了平息年輕世代對於低薪過勞的怒火，蔡英文早在數年前就承諾會儘速推動「最低工資法」的立法，結果眼看著蔡英文的任期就要結束了，連個影子都沒有。

為了安撫社會大眾對於恐龍法官的憤怒，蔡英文一再推託將用修法的方式來落實司法改革，可是，當風頭過了，熱潮退去，仍然是只聞樓梯響，不見人下來。

如今154隻無辜的喵星人被民進黨政府以處理走私物品的方式逕行銷毀而點燃了所有珍惜生命的民眾的反彈時，蔡英文當然又祭出了這一千零一招，以宣示修法的策略來進行危機處理。不過，孫大千認為，接下來極有可能又是虛晃一招，毫無下文。

孫大千表示，這一次次的跳票，早就讓蔡英文已經成為一位「政治信用破產」的總統。