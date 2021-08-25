台中后里一名高職女與女子外出後失聯，家屬憂心她遭拐騙及軟禁。（摘自臉書「爆料公社」）

台中后里16歲劉姓少女23日疑與一名女網友外出後失聯，家屬憂心她心智不成熟，很怕她被拐騙及軟禁。少女母親哭得傷心欲絕，家屬24日晚間也在臉書爆料公社發文尋人，指陌生女子誘拐未成年少女，而警方受理報案後，調閱監視器發現少女與同行者搭乘火車北上。

少女表姊表示，表妹目前就讀高職一年級，23日白天阿姨外出工作，留表妹一人在家，下班回家後發現表妹不見了，手機關機到現在還是聯絡不到，訊息也都沒回。

少女表姊說，調鄰居監視器發現有一個女生來接應表妹，且離開前，對方把自己原本的白色外套給表妹穿，不清楚這位接應的女生是誰，希望大家可以幫忙尋找，「小女生心智不成熟，很怕她被拐騙」。

少女表姊提到，之前有跟表妹一起玩過手遊「傳說對決」，並互加好友，因為表妹失蹤後，發現她仍有在玩這個手遊，本想利用手遊聯繫看看，結果留言給她，就被刪好友了，聽說表妹的朋友也都被刪除了，試圖中斷所有親友的聯繫，我們很怕表妹被軟禁。

警方受理報案後，調閱監視器發現，少女與同行者搭乘火車北上，並試圖透過手機定位尋人。