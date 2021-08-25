英國老牌樂團滾石樂團（The Rolling Stones）曾被《滾石雜誌》評選為「史上最偉大的TOP100藝人」，名次僅次於披頭四樂團、巴布狄倫與貓王，近日他們原定展開歡慶成軍60周年巡演，但鼓手查理瓦茲（Charlie Watts）本月初驚傳住院退出下月的演唱會，沒想到今公關證實查理瓦茲已不幸病逝，享壽80歲，消息太突然讓許多樂迷難以置信。

滾石樂團1962年在倫敦出道，1989年曾入選美國搖滾名人堂，媒體推估至今他們所賣出的唱片已經超過2億張。而他們明年將滿出道60周年，為此近期宣布將起跑60周年的美國巡演，並推出揆違17年的音樂專輯。然而就在開唱前一個月，本月初滾石樂團突然宣布查理瓦茲因隱疾復發，必須取消參與開唱，他們更急忙找了節目《週六夜現場》（Saturday Night Live） 的樂隊鼓手史蒂芬 （Steve Jordan）代打，宣告演出計畫照常舉行。

滾石樂團原定下月將起跑成軍60周年美國巡演。（圖／達志影像）

為此，查理瓦茲受訪時特別向粉絲致歉，無奈說：「表演的時機不太對，我努力想康復但對不上」，並稱手術後恢復情況良好，但在醫師建議下需要休養，只能退出這回盛事。沒想到他病況後來急轉直下，今滾石樂團的公關宣布，查理瓦茲稍早在家人陪伴下安詳離世，讚揚說：「查理瓦茲是位受到愛戴的丈夫、父親、祖父，也是滾石樂團的成員，是當時的世代中最偉大的鼓手之一」。

而有別於其他成員緋聞眾多，查理瓦茲雖然是搖滾巨星，卻對成名前認識的女友雪莉非常專情，兩人婚姻長達57年，主唱米克傑格（Mick Jagger）則誇查理瓦茲是「世上最酷的人」，而查理瓦茲2004年曾一度確診罹患喉癌，但後來成功戰勝病魔，如今傳出將永遠缺席滾石樂團的巡演，令粉絲都深感惋惜。