國際貨幣基金（IMF）24日晚間消息，中國人民銀行副行長李波，於當地時間23日出任IMF副總裁一職。成為第三名中國籍、也是歷來最年輕的IMF副總裁。

IMF公布消息，李波出任IMF副總裁後，將負責IMF在約90個國家以及廣泛政策問題方面的工作。李波的簡歷已在IMF官網顯示，簡歷中稱，在加入IMF之前，李波在中國人民銀行工作多年，最近擔任的職務是副行長。他之前曾擔任貨幣政策司、貨幣政策二司和條法司司長。他曾在國有銀行改革、反洗錢立法、人民幣國際化、中國宏觀審慎政策框架構建等工作中發揮了重要作用。

這是自6月底IMF總裁克里斯塔利娜．格奧爾基耶娃向IMF執董會提議任命李波出任副總裁一職後，時隔近兩個月，提議正式生效。作為「70後」，49歲李波成為IMF第三個中國籍副總裁，也是歷任者中最年輕的一位。

陸媒報導，作為「70後」，李波是名副其實的「學霸」。大學部在中國人民大學就讀國際經濟系，後於波士頓大學經濟系、史丹佛大學經濟系和哈佛大學法學院學習，分別獲經濟學碩士、博士學位和職業法律博士學位，並曾任美國達維法律事務所紐約總部專職律師。雙料博士、擁有多年海外求學工作經歷、在大陸央行系統工作14載，「過硬」的履歷讓李波成為代表中國出任IMF副總裁的合適人選。

李波出任IMF副總裁消息市場早有傳聞，今年4月中旬出任央行副行長時，外界便分析李波此職是為了擔任IMF副總裁做銜接。IMF之前兩名中國籍副總裁──朱民、張濤在入職IMF之前，都是央行副行長。

IMF官網披露李波簡歷中稱，除了在人行任職，李波還曾擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作──重慶市是中國人口最大超過3000萬的直轄市，李波還曾擔任中華全國歸國華僑聯合會副主席。在職業生涯之初，他曾在美國達維法律事務所任專職律師5年。

格奧爾基耶娃不久前也說，李波在央行和法律方面擁有豐富經驗。曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。

報導稱，李波出任IMF副總裁是「接棒」任期已滿的張濤。張濤於2016年8月被任命為IMF總裁，任期5年。從IMF介紹李波負責的工作領域看，他與前任張濤的職責較為相似。

據報導，李波與兩名前任IMF中國籍副總裁一樣，擁有深厚學術功底和豐富海外工作留學經驗，具備國際化視野；不同的是，李波在央行系統工作14年，特別是在重要的貨幣政策二司、貨幣政策司擔任司長，參與並見證了人民國際化、匯率市場化、利率市場化等多項重大改革，是兼具中央銀行和法律知識和實踐的複合型人才，上任後，李波將處理更加多元的國際事務。