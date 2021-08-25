(11:28更新)台股今(25日)在台積電、聯電強勢走升帶動下，指數開高走高，接近11點30分，大盤來到17002.34點，漲逾180點，重返萬七大關。

台積電在漲價利多題材激勵下開高走高，盤中來到584元，上漲12元，漲逾2%，聯電也重返60元大關，來到60.6元，漲逾3%。

美股周二(24日)收紅，那斯達克指數、標普500指數雙雙創歷史新高，台股今(25日)開盤小漲2.35點，以16821.08點開出，台積電傳出將調漲晶圓代工報價，開盤上漲7元，以579元開出，漲逾1%，帶動指數衝上16900點，漲逾80點，聯電早盤漲逾2%，來到59.9元，高端疫苗傳出不良事件，股價開低4元，以300元開出，跌逾1%，但隨即拉升至312元，漲逾2%。

周二美股4大指數全數收紅，輝瑞疫苗獲美國食品藥品管理局(FDA)核准完全授權，緩解投資人對經濟復甦腳步放緩的疑慮，市場仍靜待26日將舉行的全球央行年會，道瓊工業指數上漲30.55點，漲幅0.09%，以35366.26點作收；那斯達克指數上漲77.15點，漲幅0.52%，收在15019.8點；標普500指數上漲 6.7點，漲幅0.15%，收在4486.23點；費城半導體指數上漲3.39點，漲幅0.10%，收在3345.39點。在台股ADR部分，台積電ADR上漲1.04%，聯電ADR上漲 0.75%。

台股24日開高，早盤短暫站上16900點關卡，航運股揚帆走高半個小時即遇亂流，漲幅收斂，台積電領軍半導體股撐盤，終場加權指數收在16818.73點，上漲76.89點，成交值4131億元，三大法人合計賣超93.84億元，其中，外資及陸資賣超112.7億元，自營商買超9.54億元，投信買超9.32億元。

全球股市屏息以待美國聯準會(Fed)主席鮑爾會在全球央行年會釋出何訊息，法人表示，短中期暫時看指數在上周五(20日)的盤中低點16248點至萬七之間震盪，投資人切記不要追漲，可留意半年報佳以及7、8月營收成長，且股價守住季線或彈回月線以上等相對大盤強勢的個股。