國際Delta病毒肆虐，新北市長侯友宜，英國變異株已經造成台灣800多人死亡，周遭鄰近國家近期Delta病毒持續攀升，「不要以為我們不會進來」，目前新北已經全力整備，若病毒再次入侵，除了集中檢疫所將從原本的6處增加1倍量，並在1周內開出所有ICU專責病房，日本現在已經推動在宅醫療，這就是虛擬病房的概念，若Delta病毒大幅入侵，在宅醫療將會是最後的考量。

新北市衛生局長陳潤秋表示，全球疫情雖然沒有再往上趨勢，不過美洲、西太平洋仍持續往上升，美國光是上周五1天就有新增20萬例。

陳潤秋說，日本在東奧後快速上升，確診住院、重症創新高，日本目前除了宣布招募防疫旅館，也已經啟動在宅醫療，把中症病患在家處置。

侯友宜說，看到全球趨勢，就是未來趨勢，當時台灣疫情守得很好的時候，大家都認為英國變異株不會進到台灣，沒想到還是進來，造成台灣800多人往生，一切歷歷在目。

侯友宜說， 這次Delta病毒再度肆虐，美國現在醫療量能每5間醫院就有1間ICU達95％滿載，新北醫療量能本身就不足，先前是靠了18家專責醫院才度過危機，台灣現在就應該視同Delta進來做好，「別人會進來的，台灣一定要充滿做好準備」。

侯友宜說，新北目前做的準備，若疫情再次爆發，集中檢疫中心要比原本6加開加倍的量，另外醫院一周要把ICU病床開出來，透過專責病房擋住死亡率。

侯友宜說，日本採取在宅醫療，類似新北推動的虛擬病房狀況，萬一病毒大幅肆虐，在宅醫療是最後考慮的選項，全台都要做好準備，不要看現在穩定控制「病毒不會等你」各單位要做好。