【愛傳媒楊秉儒專欄】2018年8月，當時的民進黨副秘書長徐佳青公開說：「八二三砲戰是國民黨跟共產黨打仗，跟民進黨沒有關係；國民黨把台灣人民拖下水，國民黨不是為了保衛台灣，只是為了國民黨自己。所以紀念八二三砲戰一點意義都沒有。」

話說完不到1個月，偉大的蔡英媓坐在雲豹裝甲車裡對著慘遭「八二三水災」肆虐的受災民眾們微笑。

2019年，為了選舉，已經當了三年總統的蔡英媓首次來到金門主持「八二三戰役61周年追思祭悼儀式」，宣稱「八二三精神」就是「臺澎金馬都是生命共同體」，結果要捍衛的是莫名其妙的「中華民國台灣」，福建省連江縣的金門、馬祖又消失不見了。

2021年，眼見美國拋棄阿富汗，嚇到不行卻又得硬撐的蔡英媓又拿「八二三砲戰」出來消費：「過幾天就是823金門戰役的63週年，臺灣人民不分先來後到，軍民一心終於擊退威脅。」然後就在八二三紀念日當天，蔡英媓沒去金門，而是興高采烈的示範接種高端疫苗。

好囉！讓我們再來複習一次，2018年民進黨副祕書長徐佳青說的：「八二三砲戰是國民黨跟共產黨打仗，跟民進黨沒有關係；國民黨把台灣人民拖下水，國民黨不是為了保衛台灣，只是為了國民黨自己。所以紀念八二三砲戰一點意義都沒有。」

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