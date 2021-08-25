塔利班重掌阿富汗，近千名滯留印尼多年的阿富汗難民24日走上街頭，要求聯合國加速安置。許多人在塔利班上次統治時逃離迄今，許多人擔心在阿富汗家人安危。難民說：「我們沒有國家了」。

印尼並非聯合國難民公約締約國，儘管約1.4萬難民（約半數來自阿富汗）落腳印尼，印尼作為中繼國卻未保障難民基本人權，也不准難民工作、就學，由於澳洲等收容難民的第3國近年緊縮接納數額，許多難民在印尼已等超過9年，生活悲慘。

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）重掌政權，許多滯留印尼的難民無法與在阿富汗的家人聯繫，憂心家人安危，心急如焚，近千名難民24日聚集聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室外抗議，遭警方2度強力驅離。

塔利班向來迫害女性，惡名昭彰，不准女性外出、工作或就學，強逼女性為妻或當性奴隸。一名女性阿富汗難民告訴中央社，她在塔利班上次掌權時逃離阿富汗，「因為我不能唸書」，2013年來到印尼之前，她曾留落伊朗、馬來西亞。

她說，她岳母在印尼生病，沒錢就醫而去世，她到馬來西亞時，大女兒3歲，現在已經17歲，「我的小孩也沒辦法就學，他們的未來在哪裡？」她呼籲國際社會儘速安置難民，「我們不想打擾任何人，我們只想讓小孩能唸書，讓他們有未來」。

她說，她希望申請到澳洲安置，多年來每次詢問聯合國難民署駐雅加達辦公室，什麼時候才會有消息，「他們都要我等，如果我沒辦法等，就要我回我的國家」。

她說，塔利班上台，「婦女和女孩都不安全，不能唸書、不能出門」。她的父母都還在阿富汗，「我媽媽是老師，現在只能躲在家裡」。她說，「我們現在沒有國家了，我要去哪裡？我要等到什麼時候，等到死嗎？聯合國難民署必須幫助我們」。

因應難民抗議，印尼當局出動大批警力，首先派出特殊作戰機動警察部隊（Brimob）以重機驅趕難民，有難民不顧一切，甚至抱著小孩，以肉身擋在重機前面，小孩嚇得嚎啕大哭，警方仍強力將聯合國難民署駐雅加達辦公室大門前淨空。

難民不願離去，經難民代表協調，一名聯合國難民署官員終於出面與難民對話，有難民對他高喊，「我們失去我們的國家了」、「我打過幾次電話、寫過幾次email給你們，都聯絡不上」、「我們只有一個訴求，我們要安置」。

該聯合國難民署官員說，對阿富汗的處境感同身受，會盡力處理，但他無法討論每個個案，難民的疑問，都可在聯合國難民署網站找到資訊，希望他們離去。

這名聯合國難民署官員離去後，印尼警方再度準備驅離，難民靜坐在大馬路，有人雙膝跪地，高舉雙手交叉的手勢呼籲和平，膝前標語寫著：「親愛的世界，請聽我們的聲音」。更多難民手中拿著「和阿富汗站在一起」、「安置在印尼的難民」、「阿富汗不安全」、「請幫幫我們」的訴求，希望世界看到他們。

一名男性阿富汗難民哭著說，「塔利班把婦女和女孩當性工具，他們強暴我們的姐妹」，如果不是因為在阿富汗很危險，沒有難民願意離開，「你知道多少難民在印尼自殺嗎？這些年輕難民有夢想，卻選擇結束生命，因為沒有人聽我們的心聲」。

另一名男性阿富汗難民受訪指出，很多難民在印尼超過9年，沒有工作、不能唸書，「這樣子過9年真的是非常長的時間」。他說，他的兄弟姐妹仍在阿富汗，「他們被威脅不能外出，否則會被處死」，難民發起抗議是為爭取最基本的人權。

印尼警方見難民不願離去，最終仍以強制方式驅離，甚至一度出動噴水車待命，不過沒有下達噴水驅離的命令，特殊作戰機動警察部隊騎著機車、配合拿盾牌的鎮暴警察，以強力推擠的方式將難民趕離抗議的地點。

聯合國難民署稍後與幾名難民代表開會，阿富汗難民哈山（Hassan Ramazan）告訴媒體，聯合國難民署說，他們願意聽難民的心聲，將成立Whatsapp群組，與難民溝通，也同意公平處理安置問題，但也要求難民，不要再發動抗議。（編輯：黃自強）1100825