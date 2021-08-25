【愛傳媒葉毓蘭專欄】防疫是一場長期抗戰，指揮中心必須考量如何讓民眾願意持續參與防疫，所以我要問指揮中心，有些檢驗一定要PCR嗎？民眾負擔的起嗎？

這樣的訴求，是看到社會大眾反映，有些醫院、學校、機關，依中央流行疫情指揮中心要求，各類來訪、住院、陪病、手術或洽公的民眾、員工，應檢附自費的PCR證明，而長照機構、托嬰中心都有類似規定，近期PCR篩檢範圍更持續擴大且日益氾濫，就連國立成功大學都強制要求新生要自費PCR篩檢，但是篩檢價格所費不貲，動輒3500到4500元不等，對民眾而言，無疑是一筆沉重的負擔。

各種檢驗有其必要性，但參考國際經驗實施快篩或PCR普遍實施之國家，如美國各州有採公費補助PCR之舉措，或是日本PCR篩檢，保健所指示檢查者基本公費負擔不用自費，但如果是民間自費檢驗則是降價至2300日圓（約600元新台幣），甚至降價至1980日幣（約505元新台幣）。

在香港如身體不適、需要醫學診斷及治療、不適合在社區檢測中心進行檢測、或有其他特殊醫療需要的人士視乎需要使用政府提供的免費檢測服務，如果是到政府設置的社區檢驗中心，PCR採檢自費上限則是港幣240港元（約890元新台幣），而中國大陸PCR篩檢則是降至80元人民幣（約340元新台幣）等等。

這些案例，均顯示政府有心要推動篩檢，其實可以透過減少民眾自費負擔到免費實施，避免民眾過度負擔，同時兼顧防疫需求，鼓勵民眾配合防疫。

此外PCR也不是唯一可行的方法，如媒體報導國立臺灣大學醫學院附設醫院表示，到該院實施門診手術患者及陪病人員不再要求一定要出示PCR檢驗結果，快篩檢疫結果亦可。

臺大醫院是我國綜合教學醫院之翹楚，也是防疫第一線的重要單位，即使面對具高傳染風險的疫情，亦提出民眾並非一定要實施PCR篩檢，更說明中央流行疫情指揮中心或當前部分機關要求一定要出具PCR篩檢結果的政策，似有檢討的必要。

因此我呼籲指揮中心，如果有心要落實防疫，應該思考如何規劃便民措施，檢討現行PCR高昂自費價格，應參酌國際經驗考慮補貼降價，兼顧民眾負擔與防疫需求，同時也應思考現行PCR篩檢政策可否比照臺大醫院做法，開放以快篩替代PCR。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。